В Украине 6 мая с 2019 года отмечают День пехоты, в мире — это Международный день без диет, установленный в 1992 году.
6 мая — какой сегодня праздник
В этот день православные верующие чтят память Святого Георгия Победоносца. Славянское название праздника — Юрьев день.
Святой Юрий является одним из самых уважаемых у христиан. На иконах его изображают величественным воином, который копьем пронзает змея, сидя верхом на белом коне. Эта картина символизирует победу весны над зимой, добра над злом.
Приметы на 6 мая:
- Теплая погода — к раннему лету;
- Если в этот день идет дождь, сезон будет урожайным;
- Сильный ветер и пасмурно — такая погода задержится на длительное время;
- Птицы летают высоко в небе — вскоре будет потепление;
- Много майских жуков — лето будет солнечным и ясным.
Что нельзя делать 6 мая:
- Ругаться и ссориться, а также думать о плохом;
- Заниматься садоводством и тяжелым физическим трудом;
- Плакать на рассвете;
- Выходить из дома без необходимости;
- Отказывать в помощи тем, кто об этом просит.
Именины 6 мая
День ангела 6 мая празднуют Александр, Бенедикт, Валерий, Анатолий, Георгий и Юрий.
Праздники в мае 2021
Последний месяц весны щедр на праздники. В частности, 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который принесет дополнительный выходной.
Украинцы будут отдыхать три дня подряд — 8, 9, и 10 мая.
Полный календарь праздников на май 2021 смотрите на Фактах ICTV.