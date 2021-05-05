В Украине 6 мая с 2019 года отмечают День пехоты, в мире — это Международный день без диет, установленный в 1992 году.

6 мая — какой сегодня праздник

В этот день православные верующие чтят память Святого Георгия Победоносца. Славянское название праздника — Юрьев день.

Святой Юрий является одним из самых уважаемых у христиан. На иконах его изображают величественным воином, который копьем пронзает змея, сидя верхом на белом коне. Эта картина символизирует победу весны над зимой, добра над злом.

Приметы на 6 мая:

Теплая погода — к раннему лету;

Если в этот день идет дождь, сезон будет урожайным;

Сильный ветер и пасмурно — такая погода задержится на длительное время;

Птицы летают высоко в небе — вскоре будет потепление;

Много майских жуков — лето будет солнечным и ясным.

Что нельзя делать 6 мая:

Ругаться и ссориться, а также думать о плохом;

Заниматься садоводством и тяжелым физическим трудом;

Плакать на рассвете;

Выходить из дома без необходимости;

Отказывать в помощи тем, кто об этом просит.

Именины 6 мая

День ангела 6 мая празднуют Александр, Бенедикт, Валерий, Анатолий, Георгий и Юрий.

Праздники в мае 2021

Последний месяц весны щедр на праздники. В частности, 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который принесет дополнительный выходной.

Украинцы будут отдыхать три дня подряд — 8, 9, и 10 мая.

Полный календарь праздников на май 2021 смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Сухопутні війська ЗС України