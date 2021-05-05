В 2021 году праздник Троицы будут отмечать в воскресенье, 20 июня. Этот день еще называют Пятидесятницей, потому что выпадает на 50-й день после Светлого Воскресения Христового.

По Евангелию, именно в этот день Святой Дух, что символизирует единство Святого Духа, Бога Отца и Бога Сына, сошел на Иисуса Христа и Деву Марию.

Вся неделя после Троицы называется зеленой, поскольку считается, что в эти дни Бог создал Землю и покрыл ее зеленью.

Именно поэтому в храмах освящают травы, веточки деревьев и хранят их как оберег на протяжении всего года.

В Зеленое воскресенье люди ходят друг к другу в гости и устраивают гуляния.

В этот день молодежь водила хороводы с песнями, а девушки гадали на венках.

Традиционно, именно на Троицу нужно свататься, а играть свадьбу на Покрову, 14 октября.

Красная горка 2021

Ровно через неделю после Пасхи, 9 мая, в Украине будут отмечать Красную горку. Обычно в этот день в небольших городах и селах люди идут на кладбище, чтобы помянуть умерших.

Можно идти на кладбище начиная со следующей субботы после Пасхи, 8 мая, поскольку суббота – это общепринятый поминальный день в течение всего года.

На проводы к могилам усопших можно ходить до вторника, то есть до 11 мая, когда в Украине будут отмечать Радоницу.

Подробнее о том, почему нужно ходить на кладбище на Красную горку 2021, читайте в материале Фактов ICTV.