Гороскоп на неделю, с 3 по 9 мая 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года составила астролог Анастасия Корытцева.

Темп этой недели задает напряженный аспект Солнца и Сатурна. Солнце – это наш дух, цели, идеи, жизнь в целом, а Сатурн – это контролер и тормоз. Их встреча означает, что в разных сферах жизни мы можем сталкиваться с препятствиями и ограничениями для своих идей.

Кроме того, во вторник, 4 мая, Меркурий переходит в свой знак Близнецы. Это способствует получению важной информации, увеличению социальной активности, общения. И несмотря на задержки, информация как раз может прилетать вовремя, и ей можно доверять. Так что реализация планов может откладываться, но также есть возможность их качественно откорректировать.

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Гороскоп для Овнов

Овнов хочется предостеречь от крупных покупок, особенно в начале неделе. В целом на протяжении недели активной буде сфера доходов и расходов. Вы можете обнаружить, что какие-то давно запланированные приобретения откладываются. Доходы тоже могут приходить с задержкой. Вашим близким и домашним требуется повышенное внимание. Ближе к концу недели можно планировать поездки, они могут оказаться интересными и приятными. Только помните, что в это же время, особенно 7 – 9 мая вы можете вовлечься в конфликты с семьей, родителями. Также могут возникать конфликты из-за недвижимости (в большей степени это касается Овнов, рожденных в марте).

Гороскоп для Тельцов

У Тельцов продолжается период дней рождения, а значит, подведения итогов и стратегического планирования. Но как раз вы, особенно рожденные с 29 апреля по 7 мая, можете ощутить напряжение и необходимость преодолевать препятствия в реализации своих идей. Вам придется полюбить трудиться. И несмотря на относительно расслабленную праздничную неделю, многим придется решать вопросы, связанные с работой. Не удивляйтесь, если работа вас найдет и в отпуске. Начиная со вторника-среды можно заняться планированием доходов, расходов. К концу недели могут вернуться обещанные суммы, которые вы давно ждали, может прийти информация о том, как заработать или где что-то выгодно купить.

Гороскоп для Близнецов

Во вторник Меркурий переходит в ваш знак Близнецов. И для вас это очень значимая перемена, поскольку Меркурий управляет Близнецами, а попадая в свой знак он оказывает им поддержку. Вы можете ощутить некоторое облегчение в плане выхода из состояния уединенности. До сих пор вы могли испытывать непривычную для себя потребность вариться в себе, но это уходит. Появятся возможности для более открытого общения и самовыражения. Из предостережений: с вечера 7 мая и до 9 мая повышена вероятность конфликтов, ссор с близкими людьми. В эти же дни нежелательно делать крупные приобретения.

Гороскоп для Раков

У вас продолжается активный период самореализации и социализации. Вы можете искриться идеями, но какие-то из них могут быть не приняты вашим окружением. Возможны существенные споры с друзьями, коллегами, в профессиональной среде. У вас сейчас пора активная, вы настроены довольно агрессивно, настойчиво, и вы можете добиться своего, но ценой усилий, на которые вы не рассчитывали. Особенно сложным может быть начало недели. Сред-пятница в большей степени способствуют продвижению ваших идей. А в конце недели вы можете столкнуться с серьезными конфликтами в паре, так что постарайтесь умерить свой пыл, если цените эти отношения.

Гороскоп для Львов

Вам особенно ощутимыми покажутся препятствия в реализации своих идей, и в большей степени – в вопросах карьеры, взаимоотношений с начальством и с партнерами, равными вам. В понедельник-вторник будьте особенно бережны в отношении своих вторых половинок. Начиная со среды можно рассчитывать на какой-то конструктивный разговор по темам, которые до сих пор были для вас сложными. Начиная со второй половины дня пятницы и до конца недели постарайтесь не перегружать свое здоровье излишним отдыхом. Осторожнее с алкоголем, он может спровоцировать острые реакции.

Гороскоп для Дев

Некие бытовые или семейные обстоятельства могут отвлекать от работы и учебы. Дети могут потребовать внимания, особенно ближе к концу недели. Со среды несколько усиливается социальное общение, ускоряются рабочие процессы, может приходить новая нужная информация, вообще много разговоров о работе, на работе, активное общение с коллегами и начальством. Хорошо заниматься планированием и организацией рабочих проектов, но не презентацией себя и своих новых идей. 7 – 9 мая могут быть какие-то разногласия в группах единомышленников.

Гороскоп для Весов

У Весов — акцент на теме денег, особенно чужих, занятых денег. Могут быть трудности с возвращением долгов в начале недели. Со среды можно начинать курс обучения или выбрать хорошую книгу – она будет познавательна. Это в целом хорошая неделя для познания. Постарайтесь не увлекаться идеями о шикарных, роскошных покупках, особенно если это касается развлечений, хобби, детей. Большинство желаний сейчас скорее искушают, чем реально что-то дают. Важная тема недели – приобретать то, что вы можете себе позволить. В конце недели повышена конфликтность, особенно в партнерских отношениях.

Гороскоп для Скорпионов

Скорпионы продолжают активно выстраивать отношения, как в личной, и так и в деловой сфере. И как раз здесь возможны потери. Вы можете столкнуться с недовольством родителей, старших людей, авторитетных лиц, которые могут вмешиваться в ваши личные дела, осуждать и реально влиять на обстоятельства вашей жизни. Ограничения могут также проявиться в невозможности провести время с любимыми людьми в той степени, в которой хотелось бы. В конце недели обостряются вопросы здоровья, 7 – 9 мая – травматичные дни.

Гороскоп для Стрельцов

В начале неделе продолжается тема решения бытовых вопросов, возможна поломка бытовых приборов или придется ремонтировать какие-то давно требующие внимания предметы в доме. В поездках может сложиться все не совсем так, как хотелось бы. Хочется больше, дальше и лучше, но приходится довольствоваться тем, что есть. Тем не менее, появляется больше возможностей для общения, активизируется сфера партнерства, могут появиться интересные собеседники или произойдет встреча с давними знакомыми.

Гороскоп для Козерогов

Из сложностей недели – вероятны какие-то препятствия в реализации творческих задумок или проектов, запланированных с детьми или для детей. В начале недели финансовые обстоятельства могут оказаться препятствием, а во второй половине таким осложнением может выступить ваше же непомерное желание большего. Как и Весам, вам важно сейчас четко планировать свои расходы, и не только материальные, но и собственной энергии, времени. Это не время для выхода за рамки своих возможностей – достаточно просто хорошо делать то, что вы умеете и можете. В конце недели обратите внимание на отношения в паре, постарайтесь не придираться по мелочам и не реагировать на подобные же придирки от вашего партнера.

Гороскоп для Водолеев

Начало недели может принести очень неприятный, даже жесткий разговор с домашними – это момент, когда “нашла коса на камень”. Вы, конечно, свою позицию отстоите, но стратегически можете потерять. Поэтому будьте внимательней и мягче к родным. Начиная со среды появляются хорошие возможности для развития в любимом деле, в творчестве. Эта тенденция будет развиваться в дальнейшем, сейчас же хорошо заняться планированием и организацией, найти время для любимого дела, собрать нужную информацию. Со второй половины пятницы и до конца недели постарайтесь не перегружать здоровье, это период повышенной аварийности.

Гороскоп для Рыб

Будьте осторожны и подбирайте правильные слова в общении с близкими. Может произойти недопонимание, о котором вы в последствии можете пожалеть. Не самое удачное время для поездок, особенно в начале недели. Во второй половине недели возможно получение каких-то новостей из дома, если вы в отъезде, или от родителей. Может появиться потребность обновить, поменять что-то в доме, самый простой способ – перестановка. Если у вас есть необходимость решить какие-то вопросы с документами на недвижимость, этим тоже можно заняться. 7 – 9 мая повышена вероятность денежных потерь, нежелательно делать крупные покупки.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

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