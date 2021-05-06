Полнолуние в июне 2021 года выпадет на 24 число. Это будет четверг, 14 лунный день, светило будет находится в созвездии Стрельца.
Согласно советам астрологов, полнолуние — не лучший период для принятия важных решений, однако в первый летний месяц будет другая ситуация.
Это будет фаза Стрельца, в связи с чем можно и даже нужно в этот день начинать новые дела, совершать поездки. Все знаки зодиака будут чувствовать прилив сил, энергии. В этот день можно смело предлагать руководству свои идеи, брать на себя ответственность и совершать кардинальные судьбоносные повороты.
Этому способствует и 14 лунный день и то, что это будет четверг, энергетика которых благоволит проявлению решительности.
Однако не стоит в это день проводить важные финансовые операции. Переводы денег и вкладывание финансов лучше перенести на другой день.
Лунный календарь на 2021 год
Для того, чтобы удачно спланировать важные события жизни, лучше знать, когда луна будет входить в благоприятную фазу.
Факты ICTV подготовили полный лунный календарь на 2021 год.
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