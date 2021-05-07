Германия отказалась от рекомендаций по использованию вакцины AstraZeneca

Минздрав Германии утвердил отказ от официальных рекомендаций по использованию вакцины AstraZeneca против коронавируса.

По словам главы ведомства Йенса Шпана, это решение согласовывалось с приоритетными группами граждан.

Теперь в Германии вакцину AstraZeneca разрешено использовать всем пациентам, получившим соответствующее согласие врача.

Ранее вакцина против коронавируса от компании AstraZeneca предназначалась только для лиц старше 60 лет.

— Мы приняли решение полностью снять принцип использования вакцины AstraZeneca в соответствии с группами приоритета. Это означает, что при вакцинации в частных врачебных кабинетах врач решает, кто и когда будет привит, по его оценке, — заявил министр здравоохранения Германии.

Йенс Шпан подчеркнул, что это ускорит темпы вакцинации в Германии.

Сейчас в стране сократили паузу между прививками до четырех-шести недель, тогда как ранее рекомендовалось делать как можно более длительную паузу между прививками.

Использование AstraZeneca в мире

После недавнего скандала с препаратом AstraZeneca, когда стало известно об участившихся случаях образования тромбов после вакцинации, темпы его использования значительно замедлились.

По состоянию на май 2021 вакцину AstraZeneca против коронавируса продолжают использовать 68 стран мира, среди которых и Украина.

Полностью приостановили использование этого препарата в четырех странах, еще в 12 странах был выбран вариант частичного использования (для определенных категорий граждан).