В православном календаре есть несколько дней для поминания усопших близких и родственников. Их еще называют родительскими субботами. Факты ICTV расскажут, когда поминальные дни в 2021 году, как нужно себя вести на кладбищах и чего нельзя делать.

Почти все поминальные дни привязаны к главному христианскому празднику – Пасхе, поэтому даты ежегодно меняются.

Постоянную дату имеет только День поминовения усопших воинов – 9 мая. А Димитриевская родительская суббота привязана ко Дню святого великомученика Димитрия Солунского (8 ноября), поэтому всегда отмечается в субботу, предшествующую празднику.

Календарь поминальных дней на 2021

3 апреля – Суббота третьей седмицы Великого поста

10 апреля – Суббота четвертой седмицы Великого поста

11 мая – Радоница (на девятый день после Пасхи)

9 мая – Поминовение усопших воинов

19 июня – Троицкая родительская суббота

6 ноября – Димитриевская родительская суббота

Поминальные дни 2021 – обычаи

По традиции утром нужно сходить в церковь, поставить свечку за упокой и заказать молебен об усопших.

Если же нет такой возможности, желательно передать записку с именами усопших, чтобы за них помолились во время утренней литургии.

После службы в церкви можно сходить на кладбище, а уже дома накрыть скромный поминальный обед.

Усопших близких желательно вспоминать по имени и благодарить за все хорошее, что они сделали при жизни.

Необходимо помогать нуждающимся. Например, дать милостыню, навестить дом сирот с гостинцами, принести пакет с едой одинокой старушке по соседству.

Читайте Календарь праздников на апрель 2021 года

Что нельзя делать в поминальные дни

Запрещается устраивать трапезы с распитием алкоголя возле могил близких.

Ставить рюмки с водкой на могилу. Можно оставлять только свечи и живые цветы.

Нельзя убирать могилы, красить оградки или устанавливать памятники. Для этого есть другие дни.

Ходить на кладбище в пасхальные дни. Церковь для всего устанавливает свое время – поминать усопших и радоваться победе над смертью.

Говорить плохо об умерших.

Отказывать в милостыне.

Злословить, ссориться и выяснять отношения.

Убирать в доме и во дворе – это может оскорбить усопших.

Сажать огороды и работать в поле.

Церковные праздники в 2021 в Украине

В церковном календаре 12 двунадесятых праздников, три из которых зависят от даты Пасхи, которая в 2021 году приходится на 2 мая.

Все важные даты, посты и поминальные дни собраны в православном календаре на 2021 год, который подготовили для верующих Факты ICTV.