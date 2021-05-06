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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

В Украине зафиксировано почти втрое больше новых случаев коронавируса

коронавірус в україні

6 038 новых случаев за последние сутки. Количество инфицированных коронавирусом в Украине по состоянию на 6 мая возросло до 2 097 024 случаев.

В то же время выздоровел за 24 часа 14 351 больной, за время пандемии – 1 711 709. В Covid-отделения госпитализированы 1 849 больных.

За день умерли в результате осложнений 374 украинца, в целом – 45 451 пациент.

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Киев сегодняшний день является антилидером по количеству новых случаев — 622, в Донецкой области — 599, в Харьковской и Днепропетровской — 544 и 543.

Статистика в регионах:

  • г. Киев — 622 случая/5 608 прививок;
  • Винницкая область — 147 случаев/1 096 прививок;
  • Волынская область — 161 случай/196 прививок;
  • Днепропетровская область — 543 случая/2 604 прививки;
  • Донецкая область — 599 случаев/1 389 прививок;
  • Житомирская область — 107 случаев/442 прививки;
  • Закарпатская — 72 случая/408 прививок;
  • Запорожская область — 357 случаев/1 080 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 51 случай/401 прививки;
  • Киевская область — 126 случаев/1 886 прививок;
  • Кировоградская область — 42 случая/442 прививки;
  • Луганская область — 237 случаев/493 прививки;
  • Львовская область — 166 случаев/1 610 прививок;
  • Николаевская область — 210 случаев/869 прививок;
  • Одесская область — 329 случаев/1 038 прививок;
  • Полтавская область — 395 случаев/76 прививок;
  • Ровенская область — 403 случая/551 прививки;
  • Сумская область — 139 случаев/562 прививки;
  • Тернопольская область — 101 случай/419 прививок;
  • Харьковская область — 544 случая/431 прививки;
  • Херсонская область — 125 случаев/460 прививок;
  • Хмельницкая область — 166 случаев/978 прививок;
  • Черкасская область — 297 случаев/597 прививок;
  • Черновицкая область — 74 случая/313 прививок;
  • Черниговская область — 25 случаев/545 прививок.

Коронавірус в Україні 6 травня

Коронавирус в Украине

Вчера, 5 мая, коронавирус в Украине обнаружили у 2 576 человек, 1 671 человека пришлось госпитализировать.

В то же время выздоровели почти втрое больше – 7 728 пациентов.

От осложнений Covid-19 умер за сутки 161 украинец.

Источник: Минздрав

Фото: УНИАН

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