6 038 новых случаев за последние сутки. Количество инфицированных коронавирусом в Украине по состоянию на 6 мая возросло до 2 097 024 случаев.

В то же время выздоровел за 24 часа 14 351 больной, за время пандемии – 1 711 709. В Covid-отделения госпитализированы 1 849 больных.

За день умерли в результате осложнений 374 украинца, в целом – 45 451 пациент.

Киев сегодняшний день является антилидером по количеству новых случаев — 622, в Донецкой области — 599, в Харьковской и Днепропетровской — 544 и 543.

Статистика в регионах:

г. Киев — 622 случая/5 608 прививок;

Винницкая область — 147 случаев/1 096 прививок;

Волынская область — 161 случай/196 прививок;

Днепропетровская область — 543 случая/2 604 прививки;

Донецкая область — 599 случаев/1 389 прививок;

Житомирская область — 107 случаев/442 прививки;

Закарпатская — 72 случая/408 прививок;

Запорожская область — 357 случаев/1 080 прививок;

Ивано-Франковская область — 51 случай/401 прививки;

Киевская область — 126 случаев/1 886 прививок;

Кировоградская область — 42 случая/442 прививки;

Луганская область — 237 случаев/493 прививки;

Львовская область — 166 случаев/1 610 прививок;

Николаевская область — 210 случаев/869 прививок;

Одесская область — 329 случаев/1 038 прививок;

Полтавская область — 395 случаев/76 прививок;

Ровенская область — 403 случая/551 прививки;

Сумская область — 139 случаев/562 прививки;

Тернопольская область — 101 случай/419 прививок;

Харьковская область — 544 случая/431 прививки;

Херсонская область — 125 случаев/460 прививок;

Хмельницкая область — 166 случаев/978 прививок;

Черкасская область — 297 случаев/597 прививок;

Черновицкая область — 74 случая/313 прививок;

Черниговская область — 25 случаев/545 прививок.

Коронавирус в Украине

Вчера, 5 мая, коронавирус в Украине обнаружили у 2 576 человек, 1 671 человека пришлось госпитализировать.

В то же время выздоровели почти втрое больше – 7 728 пациентов.

От осложнений Covid-19 умер за сутки 161 украинец.