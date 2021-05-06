Как интернет-аферисты пользуются безработицей украинцев

Легкий, быстрый и большой заработок предлагают аферисты украинцам.
Мошенники оккупировали сайты поиска работы и научились выманивать деньги у тех, кто ищет себе вакансию.
Уровень безработицы с начала эпидемии в стране вырос на 33%.
Интернет-аферисты активно этим пользуются. Выманивают документы у претендентов на вакансию и берут кредиты в малых финансовых учреждениях, где идентификация и верификация клиентов происходит дистанционно, что разрешено законом.
Администратор, продавец, бухгалтер, водитель… какие еще вакансии скрывают опасность для вашего кошелька? Разберемся в этой статье.
Прошлой осенью львовянка Ольга во время карантина хотела использовать свободное время с пользой и подзаработать. Женщина разместила свое резюме на сайте поиска работы.
Получила предложение от компании, которая якобы набирала в свой штат редакторов за хорошую зарплату.
Они попросили документы для оформления трудовых отношений: копию паспорта, селфи с ним и идентификационный код.
Прежде чем присылать документы, Ольга все же проверила компанию онлайн. Зашла на их сайт. Ничего подозрительного женщина там не нашла. Поэтому она отправила на псевдо-фирму документы.
Мошенники воспользовались этим и взяли на ее имя 800 гривен кредита в небанковском учреждении. Начались звонки коллекторов. Ольге начислили пеню и проценты.
На ее месте может оказаться каждый, кто сейчас в поисках работы, а это почти полмиллиона украинцев по данным Госстата.
В Национальном банке Украины рассказывают, что за полгода им поступила 151 жалоба от физических лиц, на которых мошенники брали кредиты.
Если бы система верификации и идентификации в малых финансовых учреждениях была надежнее, мошенники просто бы не могли взять кредиты от чужого имени, говорит Ольга Лобайчук – начальник управления защиты прав потребителей Национального банка.
Ольга добавляет, что такие мошенничества наиболее распространены на небанковском финансовом рынке. В банках такого почти нет.
— Мы проводим активную работу именно с небанковским учреждениями по усилению методов идентификации. Но вот, например, видео-верификация и видео-идентификация – это очень дорогая система. Должна быть система распознавания лиц. Подходит ли оно под фото на документах. Не все банки это могут применять, — отмечает Ольга Лобайчук.
Поэтому защищать себя следует научиться самостоятельно. Чтобы невесть кто не взял на вас кредит, достаточно зайти на сайт бюро кредитных историй и выполнить несложные действия.
На сайте, после регистрации, можно поставить галочку под надписью: Я не желаю брать кредитов. Автоматически в финансовых учреждениях будет указываться, что данное лицо не имеет желания брать кредит, а значит за него действует мошенник.
Выявить мошенника можно и, так сказать, на берегу — на сайте поиска работы.
Их объявления по трудоустройству в основном такие: минимум работы, максимум денег, рассказывает Карине Макиян — пиар-менеджер одного из крупнейших сайтов поиска работы и работников Work.ua.
Топ вакансий на сайте, который не менялся во время карантина – это менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами, бухгалтеры, водители и продавцы-консультанты.
В начале карантина более 70% зарегистрированных пользователей были уже без работы. И чем больше появляется таковых, тем больше мошенники активизируются и придумывают новые схемы афер.
Каждый день около десятка мошеннических вакансий блокируются на сайте.
За 2020 год остановили 3500 интернет-аферистов. Есть определенные признаки, по которым соискатели могут понять, что вакансия – липовая.
Например, компания позиционирует себя как международная, но скрывает свое название, не раскрывает, с кем работает, кто их клиенты и партнеры.
Второй признак мошеннического объявления: нельзя понять, что именно нужно делать на данной работе. Пул задач и навыков размыт, и на эту вакансию могут подойти почти все, говорит Карине.
— Чаще всего вакансии-обманки бывают у администраторов, офис-менеджеров, бухгалтеров, водителей, курьеров. Можно пожаловаться на вакансию, и мы со своей стороны реагируем. Проверяем еще раз работодателя, — рассказывает Карине Макиян.
Карине добавляет, если работодатель просит оплатить собеседование — это также признак мошенничества, потому что никто не должен за это платить
А вот еще один яркий пример мошеннического объявления. Если номер псевдо-работодателя начинается на 090 или 070 — никогда их не набирайте. Это те номера, которые, когда вы звоните, с вас снимают деньги, добавляет Карине.
— Очень популярна схема с телефонными разговорами. И кандидатов просили перезвонить на номера с началом 070 и 090. И была приписка — звоните с домашних, стационарных телефонов.
Существует еще несколько мошеннических схем на сайтах поиска работы. Вот на эти просьбы никогда не ведитесь:
- Мошенники пытаются выманить у вас деньги вроде бы за рабочие инструменты, одежду, плату за обучение или оформление документов. Добросовестные работодатели всегда обеспечивают своего рабочего всем необходимым или компенсируют использование личного имущества сотрудника.
- Мошенники предлагают участие в супер-выгодном проекте, и для этого просят вложить деньги, обещая, что потом они вернутся вам приумноженные в 10 раз. Это признаки финансовой пирамиды, и обычно она построена аферистами.
- Мошенники под видом банальной и простой вакансии пытаются втянуть в незаконную деятельность – подпольное казино, проституция и тд.
Если же вы попали в такую финансовую переделку, и с вас вытянули деньги или взяли кредит, как это произошло у Ольги со Львова, – обращайтесь в полицию или киберполицию и обязательно подавайте иск в суд на небанковское финансовое учреждение, которая вместо вас кредитовало мошенников, советует юрист Павел Богомазов.
— Людям необходимо напоминать, что существует закон О защите прав потребителей, по нему тоже можно обращаться с заявлениями в финансовые организации, которые не хотят идти пострадавшим от мошенничества на встречу и просто требуют деньги, — отмечает Павел Богомазов.
Ольга из Львова в суд уже обратилась, однако дело уже полгода не рассматривают. От таких мошенников люди не защищены абсолютно.
Обычно аферисты берут небольшие суммы, а жертва, чтобы не тратить свое время и нервы, платит этот долг перед малым финансовым учреждением.
Но ситуацию надо решать в законном русле, по крайней мере вам могут приостановить увеличение пени на время рассмотрения дела.
Стать жертвой мошенников и попасть в зону риска может каждый. Поэтому, заходя в интернет для поиска работы, вам нужно быть всегда настороже.
Не передавать данные ваших документов и банковские реквизиты незнакомцам, проверять название фирмы, в которую собираетесь трудоустраиваться.
Таким образом вы свяжете руки аферистам и спасете собственные деньги и нервы. Иначе все может быть как в рассказе нашей героини.