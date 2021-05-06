Как интернет-аферисты пользуются безработицей украинцев

Легкий, быстрый и большой заработок предлагают аферисты украинцам.

Мошенники оккупировали сайты поиска работы и научились выманивать деньги у тех, кто ищет себе вакансию.

Уровень безработицы с начала эпидемии в стране вырос на 33%.

Интернет-аферисты активно этим пользуются. Выманивают документы у претендентов на вакансию и берут кредиты в малых финансовых учреждениях, где идентификация и верификация клиентов происходит дистанционно, что разрешено законом.

Администратор, продавец, бухгалтер, водитель… какие еще вакансии скрывают опасность для вашего кошелька? Разберемся в этой статье.

Прошлой осенью львовянка Ольга во время карантина хотела использовать свободное время с пользой и подзаработать. Женщина разместила свое резюме на сайте поиска работы.

Получила предложение от компании, которая якобы набирала в свой штат редакторов за хорошую зарплату.

Читайте Как написать мотивационное письмо на работу

Они попросили документы для оформления трудовых отношений: копию паспорта, селфи с ним и идентификационный код.

Прежде чем присылать документы, Ольга все же проверила компанию онлайн. Зашла на их сайт. Ничего подозрительного женщина там не нашла. Поэтому она отправила на псевдо-фирму документы.

Мошенники воспользовались этим и взяли на ее имя 800 гривен кредита в небанковском учреждении. Начались звонки коллекторов. Ольге начислили пеню и проценты.

На ее месте может оказаться каждый, кто сейчас в поисках работы, а это почти полмиллиона украинцев по данным Госстата.

В Национальном банке Украины рассказывают, что за полгода им поступила 151 жалоба от физических лиц, на которых мошенники брали кредиты.

Если бы система верификации и идентификации в малых финансовых учреждениях была надежнее, мошенники просто бы не могли взять кредиты от чужого имени, говорит Ольга Лобайчук – начальник управления защиты прав потребителей Национального банка.

Ольга добавляет, что такие мошенничества наиболее распространены на небанковском финансовом рынке. В банках такого почти нет.

— Мы проводим активную работу именно с небанковским учреждениями по усилению методов идентификации. Но вот, например, видео-верификация и видео-идентификация – это очень дорогая система. Должна быть система распознавания лиц. Подходит ли оно под фото на документах. Не все банки это могут применять, — отмечает Ольга Лобайчук.

Поэтому защищать себя следует научиться самостоятельно. Чтобы невесть кто не взял на вас кредит, достаточно зайти на сайт бюро кредитных историй и выполнить несложные действия.

На сайте, после регистрации, можно поставить галочку под надписью: Я не желаю брать кредитов. Автоматически в финансовых учреждениях будет указываться, что данное лицо не имеет желания брать кредит, а значит за него действует мошенник.

Выявить мошенника можно и, так сказать, на берегу — на сайте поиска работы.

Их объявления по трудоустройству в основном такие: минимум работы, максимум денег, рассказывает Карине Макиян — пиар-менеджер одного из крупнейших сайтов поиска работы и работников Work.ua.

Топ вакансий на сайте, который не менялся во время карантина – это менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами, бухгалтеры, водители и продавцы-консультанты.

В начале карантина более 70% зарегистрированных пользователей были уже без работы. И чем больше появляется таковых, тем больше мошенники активизируются и придумывают новые схемы афер.

Каждый день около десятка мошеннических вакансий блокируются на сайте.

За 2020 год остановили 3500 интернет-аферистов. Есть определенные признаки, по которым соискатели могут понять, что вакансия – липовая.

Например, компания позиционирует себя как международная, но скрывает свое название, не раскрывает, с кем работает, кто их клиенты и партнеры.

Второй признак мошеннического объявления: нельзя понять, что именно нужно делать на данной работе. Пул задач и навыков размыт, и на эту вакансию могут подойти почти все, говорит Карине.

— Чаще всего вакансии-обманки бывают у администраторов, офис-менеджеров, бухгалтеров, водителей, курьеров. Можно пожаловаться на вакансию, и мы со своей стороны реагируем. Проверяем еще раз работодателя, — рассказывает Карине Макиян.

Карине добавляет, если работодатель просит оплатить собеседование — это также признак мошенничества, потому что никто не должен за это платить

А вот еще один яркий пример мошеннического объявления. Если номер псевдо-работодателя начинается на 090 или 070 — никогда их не набирайте. Это те номера, которые, когда вы звоните, с вас снимают деньги, добавляет Карине.

— Очень популярна схема с телефонными разговорами. И кандидатов просили перезвонить на номера с началом 070 и 090. И была приписка — звоните с домашних, стационарных телефонов.

Существует еще несколько мошеннических схем на сайтах поиска работы. Вот на эти просьбы никогда не ведитесь:

Мошенники пытаются выманить у вас деньги вроде бы за рабочие инструменты, одежду, плату за обучение или оформление документов. Добросовестные работодатели всегда обеспечивают своего рабочего всем необходимым или компенсируют использование личного имущества сотрудника.

Мошенники предлагают участие в супер-выгодном проекте, и для этого просят вложить деньги, обещая, что потом они вернутся вам приумноженные в 10 раз. Это признаки финансовой пирамиды, и обычно она построена аферистами.

Мошенники под видом банальной и простой вакансии пытаются втянуть в незаконную деятельность – подпольное казино, проституция и тд.

Если же вы попали в такую финансовую переделку, и с вас вытянули деньги или взяли кредит, как это произошло у Ольги со Львова, – обращайтесь в полицию или киберполицию и обязательно подавайте иск в суд на небанковское финансовое учреждение, которая вместо вас кредитовало мошенников, советует юрист Павел Богомазов.

— Людям необходимо напоминать, что существует закон О защите прав потребителей, по нему тоже можно обращаться с заявлениями в финансовые организации, которые не хотят идти пострадавшим от мошенничества на встречу и просто требуют деньги, — отмечает Павел Богомазов.

Ольга из Львова в суд уже обратилась, однако дело уже полгода не рассматривают. От таких мошенников люди не защищены абсолютно.

Обычно аферисты берут небольшие суммы, а жертва, чтобы не тратить свое время и нервы, платит этот долг перед малым финансовым учреждением.

Но ситуацию надо решать в законном русле, по крайней мере вам могут приостановить увеличение пени на время рассмотрения дела.

Стать жертвой мошенников и попасть в зону риска может каждый. Поэтому, заходя в интернет для поиска работы, вам нужно быть всегда настороже.

Не передавать данные ваших документов и банковские реквизиты незнакомцам, проверять название фирмы, в которую собираетесь трудоустраиваться.

Таким образом вы свяжете руки аферистам и спасете собственные деньги и нервы. Иначе все может быть как в рассказе нашей героини.