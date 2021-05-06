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Факты / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Какой праздник 7 мая

Какой праздник 7 мая

7 мая празднуют Международный день радио. Эта дата отмечается ежегодно с 1945 года.

Этот день считается профессиональным праздником работников различных отраслей связи, а также радиожурналистов.

В народе 7 мая называли днем Евсея. В этот период обычно заканчивали сеять овес.

Именины 7 мая отмечают: Валентин, Евсей, Елизавета, Леонтий, Алексей.

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Народные приметы на 7 мая:

  • Много комаров в этот день – хорошая примета. Урожай овса будет богатым;
  • Если вечером заря желтого цвета, то дождей не ждите еще долго;
  • Вокруг звезд черные или белые венчики – к дождю;
  • Лучи солнца темнеют – это к грозе.

Что нельзя делать 7 мая:

  • Выяснять отношения на работе и дома;
  • Принимать в этот день важные, судьбоносные решения.

Лунный календарь на май 2021

Если вы запланировали важную поездку, встречу с деловыми партнерами или визит в парикмахерскую, стоит поинтересоваться, является ли выбранная вами дата благоприятной для принятия важных решений и кардинальных изменений.

Для этого Факты ICTV подготовили лунный календарь на май 2021 года.

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