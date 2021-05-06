7 мая празднуют Международный день радио. Эта дата отмечается ежегодно с 1945 года.
Этот день считается профессиональным праздником работников различных отраслей связи, а также радиожурналистов.
В народе 7 мая называли днем Евсея. В этот период обычно заканчивали сеять овес.
Именины 7 мая отмечают: Валентин, Евсей, Елизавета, Леонтий, Алексей.
Народные приметы на 7 мая:
- Много комаров в этот день – хорошая примета. Урожай овса будет богатым;
- Если вечером заря желтого цвета, то дождей не ждите еще долго;
- Вокруг звезд черные или белые венчики – к дождю;
- Лучи солнца темнеют – это к грозе.
Что нельзя делать 7 мая:
- Выяснять отношения на работе и дома;
- Принимать в этот день важные, судьбоносные решения.
Лунный календарь на май 2021
Если вы запланировали важную поездку, встречу с деловыми партнерами или визит в парикмахерскую, стоит поинтересоваться, является ли выбранная вами дата благоприятной для принятия важных решений и кардинальных изменений.
Для этого Факты ICTV подготовили лунный календарь на май 2021 года.