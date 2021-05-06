7 мая празднуют Международный день радио. Эта дата отмечается ежегодно с 1945 года.

Этот день считается профессиональным праздником работников различных отраслей связи, а также радиожурналистов.

В народе 7 мая называли днем Евсея. В этот период обычно заканчивали сеять овес.

Именины 7 мая отмечают: Валентин, Евсей, Елизавета, Леонтий, Алексей.

Народные приметы на 7 мая:

Много комаров в этот день – хорошая примета. Урожай овса будет богатым;

Если вечером заря желтого цвета, то дождей не ждите еще долго;

Вокруг звезд черные или белые венчики – к дождю;

Лучи солнца темнеют – это к грозе.

Что нельзя делать 7 мая:

Выяснять отношения на работе и дома;

Принимать в этот день важные, судьбоносные решения.

Лунный календарь на май 2021

Если вы запланировали важную поездку, встречу с деловыми партнерами или визит в парикмахерскую, стоит поинтересоваться, является ли выбранная вами дата благоприятной для принятия важных решений и кардинальных изменений.

Для этого Факты ICTV подготовили лунный календарь на май 2021 года.