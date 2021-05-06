PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

С Днем ангела Юрия: поздравления в картинках

День ангела

Согласно православному церковному календарю, 6 мая чтит память святого Юрия, или Георгия Победоносца – защитника и покровителя всех страждущих, а также домашних животных. С этого дня начинались активные полевые работы.

В этот день особо почитали пастухов, так как их считали главными помощниками святого Юрия, угощали вкусными блюдами, дарили подарки, деньги.

Читайте
Не выходя из дома: как путешествовать на майские праздники онлайн

Кроме того, существовал обычай, чтобы пошел дождь на поле, нужно было облить водой пастуха.

День ангела Юрия — это честь святого покровителя, имя которого носит человек. Красивые поздравления с Днем ангела Юрия порадуют владельцев этого имени, потому 6 мая не забудьте поздравить знакомых именинников. Для этого Факты ICTV подготовили поздравления в картинках с Днем Юрия.

Поздравления в картинках:

День ангела Юрия: поздравления в картинках

 

День ангела Юрия: поздравления в картинках

День ангела Юрия: поздравления в картинках

День ангела Юрия: поздравления в картинках

День ангела Юрия: поздравления в картинках

Календарь государственных праздников 2021

Дни ангела и именины не входят в перечень официальных праздников и важны лишь для определенных групп населения, но в мае этого года украинцы получат целую кучу дополнительных выходных.

Впереди еще три выходных ко дню победы, а если вы не хотите пропустить другие важные даты, смотрите календарь государственных праздников на 2021 год от Фактов ICTV.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка