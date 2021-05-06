День ангела Юрия: поздравления в картинках

Согласно православному церковному календарю, 6 мая чтит память святого Юрия, или Георгия Победоносца – защитника и покровителя всех страждущих, а также домашних животных. С этого дня начинались активные полевые работы.

В этот день особо почитали пастухов, так как их считали главными помощниками святого Юрия, угощали вкусными блюдами, дарили подарки, деньги.

Кроме того, существовал обычай, чтобы пошел дождь на поле, нужно было облить водой пастуха.

День ангела Юрия — это честь святого покровителя, имя которого носит человек. Красивые поздравления с Днем ангела Юрия порадуют владельцев этого имени, потому 6 мая не забудьте поздравить знакомых именинников. Для этого Факты ICTV подготовили поздравления в картинках с Днем Юрия.

Поздравления в картинках:

Календарь государственных праздников 2021

Дни ангела и именины не входят в перечень официальных праздников и важны лишь для определенных групп населения, но в мае этого года украинцы получат целую кучу дополнительных выходных.

Впереди еще три выходных ко дню победы, а если вы не хотите пропустить другие важные даты, смотрите календарь государственных праздников на 2021 год от Фактов ICTV.