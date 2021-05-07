День ангела Марка празднуют 8 мая, в целом — 25 раз в год. Это имя очень древнее и имеет богатую историю.

До недавних пор оно не пользовалось популярностью в нашей стране, но в последние годы родители все чаще называют так своих сыновей.

Марк очень умело манипулирует людьми, в результате чего всегда получает желаемое. Мужчина не хочет быть первым во всем, он прекрасно знает, что сможет добиться всего, чего захочет.

Большинство его товарищей удивляются тому, как такой незаметный и, на первый взгляд, нецеленаправленный парень достигает наибольших вершин.

Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с днем ангела Марка. Отправьте открытки, СМС и стихи вашим знакомым, и пусть их всегда оберегает ангел-хранитель.

СМС-поздравления с днем ангела Марка

***

Пожелаю тебе, Марк,

Денег полные карманы!

Пусть в судьбе все будет так,

Как ты сам опишешь в планах!

И надежные друзья

В нужный час плечо подставят,

И всей жизни колея

В сотни раз успешней станет!

***

В этот день желаю Марку

Самых ласковых объятий,

Замечательных подарков

И удачи многократной.

Быть решительным и сильным,

Жизнерадостным, успешным,

Сногсшибательным, красивым

И счастливым быть, конечно!

***

Пусть счастье красочным подарком

Не покидает твою жизнь,

Любовь пусть будет самой жаркой,

На крыльях поднимает ввысь.

Хочу, чтоб было все у Марка,

Чего он только пожелает,

Пусть будет радостным и ярким

Тот путь, который выбирает!

***

Марк, тебя я поздравляю,

Добрый парень, верный друг.

Пусть сбываются желания

И не тронет пусть недуг.

Будь успешен в своем деле,

Счастлив будь всегда в любви,

Жажда новых достижений

Пусть всегда кипит в крови.

Поздравления в открытках с днем Марка

Календарь праздников на май 2021

Май 2021 года – один из самых щедрых месяцев на праздники и выходные. Впереди День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая), который приходится на воскресенье.

Соответственно, украинцы отдыхают три дня подряд – с 8 по 10 мая.

Полный календарь праздников на май 2021 смотрите на Фактах ICTV.