День ангела Елизаветы отмечают несколько раз в году: 6 марта, 7 мая, 18 июля, 13 августа, 5,12 и 18 сентября, 21 и 31 октября, 4, 14 и 20 ноября, 31 декабря.
В древнееврейском языке символ этого имени – это Божья клятва, обет Богу.
Елизавета принципиальна и редко когда прощает обиды. В детстве она любит яркую одежду. Очень часто обижается даже на самые безобидные шутки. В подростковом возрасте Елизавета склонна к лени, но отказывается это признавать.
Взрослая Лиза помогает мужу зарабатывать деньги. По характеру она конфликтна и принципиальна.
В день ангела Елизаветы Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и картинках.
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Дорогая Лизонька, от чистого сердца я поздравляю тебя и желаю быть безумно счастливой и крепко любимой! Пусть не будет в твоей жизни страхов и печалей, пусть судьба дарит массу возможностей для воплощения каждой мечты!
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Пусть в душе будет жаркое лето,
А на сердце – весны торжество.
Поздравляю тебя, Лизавета,
Знай удачу, любовь, волшебство!
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Именины у Елизаветы —
Ты достойна самых лучших слов!
Жизнь пусть одарит теплом и светом,
Станет верной спутницей любовь!
Лиза, от души тебе желаю,
Чтобы радость разлилась рекой,
Пусть Господь во всем благословляет
Щедрою на милости рукой!
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Елизавета, именины
Пусть много счастья принесут,
Любви чудесные картины
Пусть нарисуют там и тут,
Тебе везенья я желаю,
И доброй девушкою быть,
Ведь доброта нас украшает,
О главном не дает забыть!
Календарь праздников в мае 2021
Май принесет нам много выходных и государственных праздников, в частности Пасху и День Победы, но в нем есть и другие даты.
В этом мае отмечаем трогательный День матери, а также целый ряд профессиональных праздников и дат, приуроченных к важным событиям.
Чтобы не пропустить ни одного праздника, смотрите календарь праздников на май 2021 года от Фактов ICTV.