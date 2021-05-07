День ангела Елизаветы отмечают несколько раз в году: 6 марта, 7 мая, 18 июля, 13 августа, 5,12 и 18 сентября, 21 и 31 октября, 4, 14 и 20 ноября, 31 декабря.

В древнееврейском языке символ этого имени – это Божья клятва, обет Богу.

Елизавета принципиальна и редко когда прощает обиды. В детстве она любит яркую одежду. Очень часто обижается даже на самые безобидные шутки. В подростковом возрасте Елизавета склонна к лени, но отказывается это признавать.

Взрослая Лиза помогает мужу зарабатывать деньги. По характеру она конфликтна и принципиальна.

В день ангела Елизаветы Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и картинках.

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Дорогая Лизонька, от чистого сердца я поздравляю тебя и желаю быть безумно счастливой и крепко любимой! Пусть не будет в твоей жизни страхов и печалей, пусть судьба дарит массу возможностей для воплощения каждой мечты!

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Пусть в душе будет жаркое лето,

А на сердце – весны торжество.

Поздравляю тебя, Лизавета,

Знай удачу, любовь, волшебство!

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Именины у Елизаветы —

Ты достойна самых лучших слов!

Жизнь пусть одарит теплом и светом,

Станет верной спутницей любовь!

Лиза, от души тебе желаю,

Чтобы радость разлилась рекой,

Пусть Господь во всем благословляет

Щедрою на милости рукой!

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Елизавета, именины

Пусть много счастья принесут,

Любви чудесные картины

Пусть нарисуют там и тут,

Тебе везенья я желаю,

И доброй девушкою быть,

Ведь доброта нас украшает,

О главном не дает забыть!

Календарь праздников в мае 2021

Май принесет нам много выходных и государственных праздников, в частности Пасху и День Победы, но в нем есть и другие даты.

В этом мае отмечаем трогательный День матери, а также целый ряд профессиональных праздников и дат, приуроченных к важным событиям.

Чтобы не пропустить ни одного праздника, смотрите календарь праздников на май 2021 года от Фактов ICTV.