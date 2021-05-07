Киберспортивный чемпионат DreamHack Masters Spring 2021 по Counter-Strike: Global Offensive выходит в стадию плей-офф на этой неделе. Осталось только шесть команд, которые будут бороться за призовой фонд в размере $250 тыс.

К сожалению, украинская Natus Vincere (Na’Vi) не смогла закрепить лидерство в группе и сразу пройти в полуфинал. Но это означает, что фанаты смогут увидеть больше замечательных матчей с ее участием.

7 мая пройдут матчи четвертьфинала, 8 мая — полуфинала, а на 9 мая назначен суперфинал.

Если Na’Vi удастся обыграть соперников по CS:GO в четвертьфинале и полуфинале DreamHack Masters Spring 2021, то в финале они, скорее всего, сойдутся в противостоянии с G2 Esports или Gambit Esports.

Также возможен и вариант игры с Astralis, но сейчас они не являются фаворитами к выходу в суперфинал.

Сейчас расписание турнира выглядит следующим образом:

7 мая

G2 Esports против Astralis — 17.45;

FURIA против Natus Vincere — 21.00.

8 мая

Gambit Esports против победителя первого четвертьфинала — 17.45;

Heroic против победителя второго четвертьфинала — 21.00.

9 мая

Суперфинал — 17.00.

Трансляцию чемпионата DreamHack Masters Spring 2021, как обычно, можно будет смотреть онлайн на стриминговий платформе Twitch.

Матчи четвертьфинала и полуфинала будут играть до победы одной команды в двух сетах, а суперфинал — до трех победных сетов.

Игра Na’Vi в группе

Natus Vincere продемонстрировали великолепную игру во время группового этапа DreamHack Masters Spring 2021. Им удалось обыграть mousesports и Virtus.pro и выйти в финал среди победителей верхней сетки.

В финальной игре в группе украинская команда противостояла Gambit Esports, но не смогла удержать первенство и проиграла со счетом 2-1.

Однако даже такой результат дает надежду на сильное выступление Na’Vi в плей-офф.