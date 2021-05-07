Facebook удалил сети аккаунтов, связанные с партией Слуга народа

Facebook удалил две группы записей, которые связанны с подсанкционным в США Андреем Деркачом, а также другими политическими силами Украины.

Зачистка проходила в рамках кампании Facebook, которая направлена на предотвращение манипулированием публичными дебатами.

В апреле 2021 года Facebook удалил восемь сетей в различных странах мира, две из которых – украинские.

В отчете компании говорится, что одна крупная сеть связана с подсанкционным в США Андреем Деркачом, Петром Журавлем, медиакомпанией Бегемот, а также политическими консультантами, ассоциированными с Владимиром Гройсманом и Олегом Кулиничем. В компании отметили, что ссылаются на данные ФБР.

В это сеть входили 477 учетных записей Facebook, 363 страницы, 35 групп и 29 учетных записей Instagram. Компания наводит, как доказательство, посты в поддержку партии Наш край, Довіра Полтавщини. Некоторые страницы были посвящены определенным города, в частности Киеву, Львову, Житомиру, Тернополю, Одессе.

Эта сеть публиковала контент, который поддерживал широкий круг политических субъектов, и носила антироссийский характер. Facebook уточняет, что иногда это были конкурирующие политические группы, например, Виктор Бондарь и Партия возрождения и правящая партия Слуга народа.

К слову, именно этой сети Facebook уделил больше всего внимания и треть своего отчета.

Вторая удаленная украинская сеть была меньшей – 105 учетных записей Facebook, 24 страницы и 5 учетных записей Instagram. Расследование по ней начали после репортажа издания Буквы. В Facebook отметили, что сеть связана с лицами, ассоциированными с политической партией Слуга народов. Тематикой сети были коррупция, политика, автомобильная промышленность, сатирический контент о коронавирусе, поддержка Слуги народа и нынешнего правительства Украины, критика оппозиционных партий и политиков, в частности пятого президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко.

Кроме двух украинских сетей, в апреле Facebook удалил по одной сети из Палестины, Азербайджана и ЦАР и по две сети из Мексики и Перу.

В Instagram и Facebook среди геолокаций есть “ЛДНР”

В социальной сети Instagram пользователи могут отмечать свое местоположение как в “ДНР”, так и в “ЛНР”.

Если пользователь решит загрузить видео, фото в свою ленту новостей, то может свободно поставить геолокацию “ДНР”, “ЛНР”, “Луганск ЛНР”, “ДНР Новороссия” и т.д.

Геолокации в Instagram пользователи могут создавать самостоятельно. Для этого достаточно зарегистрировать бизнес-страницу в Facebook с названием и положением, которое вам необходимо.