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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Степанов сказал, сколько доз Covid-вакцины еще нужно закупить

Максим Степанов

До конца 2021 года Украина гарантированно получит 42 млн доз вакцины от Covid-19, которые уже законтрактованы Минздравом.

Но для полного обеспечения украинцев необходимо еще около 5 млн доз, заявил в эфире Украина 24 министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, 42 млн доз вакцины уже проплачены, в них включены и поставки в рамках программы COVAX.

Говоря об увеличении поставок, Степанов сообщил, что Минздрав получил предложение от Serum Institute относительно вакцины Novavax, а также по Sinovac.

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Министр добавил, что сейчас обсуждаются сроки поставок.

Когда в Украине будет собственная Covid-вакцина

Председатель Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко заявил, что Украине необходимо полтора года для запуска собственного производства вакцины против коронавируса.

По его словам, это станет возможным при условии отмены авторского права на изготовление вакцин, о чем ведутся дебаты между США и ЕС.

Источник: Україна 24

Фото: УНИАН

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