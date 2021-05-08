PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

В Кении впервые проведут перепись дикой природы

В Кении впервые проведут перепись дикой природы

Служба дикой природы Кении проведет первую в истории страны перепись дикой природы.

Национальная перепись нужна для того, чтобы зафиксировать общее количество диких животных и их распределение в Кении.

Отмечается, что в разных частях Кении расположены несколько парков и заповедников дикой природы.

Также это поможет определить тенденции популяции диких животных с течением времени и выявить угрозы сохранения различных видов.

Переписью займется независимый Институт исследований и подготовки дикой природы.

Его начнут проводить с восточной части страны — в национальном заповеднике Шимба Хиллс.

Убийство в Кении

В начале пандемии, в апреле прошлого года, в Кении убили 13-летнего мальчика за нарушение карантина.

Полицейские расстреляли ребенка якобы за нарушение комендантского часа, хотя мальчик стоял на балконе своего дома.

Его госпитализировали в столичную больницу в Найроби, но врачи уже ничем не смогли помочь.

Отец мальчика обвинил полицию в злостном злоупотреблении служебными обязанностями.

Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка