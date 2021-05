Соцсеть Twitter тестирует функцию Tip Jar, которая позволяет задонатить своим любимым авторам.

Пользователи смогут напрямую финансово поддержать создателей контента, функция доступна как для операционной системы iOS, так и для Android.

Чтобы задонатиты кому-то деньги, нужно нажать на отметку с изображением банкноты, которая находится в профиле пользователя рядом с именем.

Если вы не хотите получать финансовую помощь от кого-то, эту функцию можно отключить в настройках.

Также Tip Jar поддерживает системы PayPal, Venmo, Patreon, Cash App и Bandcamp, но пока пожертвования могут получать только некоторые группы лиц.

show your love, leave a tip

now testing Tip Jar, a new way to give and receive money on Twitter ????

more coming soon… pic.twitter.com/7vyCzlRIFc

— Twitter (@Twitter) May 6, 2021