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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

В Twitter можно будет зарабатывать: соцсеть запускает новую функцию Tip Jar

Twitter

Соцсеть Twitter тестирует функцию Tip Jar, которая позволяет задонатить своим любимым авторам.

Пользователи смогут напрямую финансово поддержать создателей контента, функция доступна как для операционной системы iOS, так и для Android.

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Чтобы задонатиты кому-то деньги, нужно нажать на отметку с изображением банкноты, которая находится в профиле пользователя рядом с именем.

Если вы не хотите получать финансовую помощь от кого-то, эту функцию можно отключить в настройках.

Также Tip Jar поддерживает системы PayPal, Venmo, Patreon, Cash App и Bandcamp, но пока пожертвования могут получать только некоторые группы лиц.

Суперподпищики Twitter

В конце февраля Twitter анонсировал создание новой платной функции, которая также будет работать в тестовом режиме.

Она будет называться Super Followers, а ее смысл будет заключаться в том, что пользователям, которые приобретут подписку, будут доступны так называемые “бонусные твиты” их любимых авторов.

Фото: Dreamstime

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