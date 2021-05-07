Украинцы продолжают читать российские СМИ: топ-100 популярных онлайн-медиа в стране

Интернет Ассоциация Украины совместно с Similarweb обнародовала рейтинг по самых популярных онлайн-медиа за январь-март 2021 года.

Речь идет о сайтах, которые создают авторский, оригинальный контент, ключевой целью которого является распространение новостей на просторах интернета. Тематика сайтов: социально-политическая, спортивная, бизнес и финансы, ИТ, информационно-развлекательная и медийная.

Первый рейтинг топ-100 посвятили онлайн-медиа, редакции которых расположены на территории Украины.

В топ-100 вошли 74 социально-политических издания, восемь сайтов, посвященных бизнесу и финансам, пять — спортивных, четыре — ИТ, а также шесть — медийного и три — развлекательного направления.

Второй рейтинг топ-100 посвятили изданием, которые чаще всего читают с территории Украины. Несмотря на все, наших граждан до сих пор интересуют российские сайты, в частности запрещенные на территории страны.

Среди запрещенных самые читаемые lenta. ru, rbc. ru, gazeta. ru, ria. ru. Всего в рейтинг вошли более 10 сайтов с российскими доменами.

В Крыму провайдеры блокируют сайты 22 украинских медиа

Жители незаконно аннексированного Крыма не могут ознакомиться с информацией, которую публикуют ряд украинских медиа.

По информации Крымской правозащитной группы, на территории полуострова заблокированы 22 новостных украинских сайта.

Среди них подавляющие большинство — онлайн-медиа.