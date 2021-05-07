Пасха или Светлое Христово Воскресение – главный православный праздник не только мая. Этого события целый год ждут все верующие. В 2021-м он приходится на 2 мая.

За ним следует Пасхальная (Светлая) неделя. Это значит, что с 3 по 9 мая нет постных дней.

После нее 11 мая будет Радоница. Еще один день для поминовения умерших близких и родственников – 9 мая (Поминовение усопших воинов).

В последний месяц весны будут и другие важные даты, на которые следует обратить внимание. Мы их собрали в календаре.

Список церковных праздников в мае 2021

1 мая – Великая Суббота, последний день Великого поста

2 мая – Пасха или Светлое Христово Воскресение

3 мая – Кипрской иконы Божией Матери, преподобного Александра Ошевенского

4 мая – мучеников Исаакия, Аполлоса и Кодрата

5 мая – апостолов Нафанаила, Луки и Климента

6 мая – великомученика Георгия Победоносца

7 мая – преподобной Елисаветы чудотворицы

8 мая – апостола и евангелиста Марка

9 мая – Поминовение усопших воинов, апостола Фомы

апостола Фомы 10 мая – апостола и священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, сродника Господня

11 мая – Радоница, святителя Кирилла, епископа Туровского

святителя Кирилла, епископа Туровского 12 мая – преподобного Мемнона чудотворца

13 мая – апостола Иакова Зеведеева, брата Иоанна Богослова

14 мая – иконы Божией Матери Нечаянная Радость

15 мая – святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, Путивльской иконы Божией Матери

16 мая – мучеников Тимофея чтеца и Мавры

17 мая – Старорусской иконы Божией Матери

18 мая – иконы Божией Матери Неупиваемая Чаша

19 мая – праведного Иова Многострадального

20 мая – воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме

21 мая – апостола и евангелиста Иоанна Богослова

22 мая – Николая Чудотворца

23 мая – апостола Симона Зилота

24 мая – равноапостольных Кирилла и Мефодия

25 мая – священномученика Ермогена

26 мая – преполовение Пятидесятницы, мученицы Гликерии-девы и с нею мученика Лаодикия, стража темничного

27 мая – мученика Исидора

28 мая – преподобного Пахомия Великого

29 мая – перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского, Новгородского чудотворца, преподобного Феодора Освященного

30 мая – преподобной Евфросинии

31 мая – мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев, мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и Христины

Выходные в мае 2021

В мае в Украине будут длительные выходные из-за праздников — День международной солидарности трудящихся (1 мая), Пасха (2 мая) и День победы (9 мая).

Поскольку 1 и 2 мая приходятся на субботу и воскресенье, понедельник и вторник, 3 и 4 мая, будут дополнительными выходными.

А 9 мая — это воскресенье, поэтому 10 мая украинцы будут также отдыхать. В целом в мае 2021 будет 13 выходных.