Отдых в Одессе 2021: цены и лучшие места

В Украине наступил период отпусков и отдыха. Поэтому украинцы размышляют над тем, где хорошо провести время в условиях пандемии коронавируса и ряда ограничений за границей.

В 2021 году для граждан Украины самым удачным местом отдыха станет Одесса.

Ведь в жемчужине Черного моря есть все необходимое для релакса в летний сезон: море, прекрасная архитектура, роскошные отели, сочные морепродукты и много развлечений.

Факты ICTV расскажут вам, какой отель лучше выбрать, сколько будет стоить отдых в период с конца мая до июня и что нужно посетить в морском городе.

Как доехать в Одессу

В Украине сейчас наблюдается улучшение Covid-ситуации, поэтому в ряде областей, которые накануне находились в красной зоне, ослаблен карантин. В частности, это касается и Одессы.

Поэтому регулярные перевозки между областями уже доступны. Можно свободно поехать в город на автобусе, поезде или же самолете, заказав билет.

Так, билет на самолет стоит около 1 090 грн, на поезд — от 180 грн, на автобус — от 320 грн.

Но вы можете воспользоваться личным транспортом по возможности.

Жилье в Одессе

В городе очень много отелей и хостелов, поэтому без жилья вы точно не останетесь, даже в горячий сезон. В частности, можно выбрать себе апартаменты, расположенные близко к морю или же — в центре Одессы.

Однако чем ближе к морю, тем больше цены.

Отель Deribas

Он расположен в центре Одессы, недалеко от побережья Черного моря. В стоимость аренды входят бесплатный Wi-Fi и завтраки.

Стоимость номера за две ночи от 3 380 грн.



















Отдых в Одессе 2021: лучшие места и цены / 5 фотографий

Отель Continental

Это четырехзвездочный отель, расположен вблизи Одесского театра оперы и балета. К услугам гостей входят спа-салон и ресторан.

Стоимость номера от 3 263 грн до 4 100 грн.



















Отдых в Одессе 2021: лучшие места и цены / 5 фотографий

Отель Bristol

Пятизвездочный отель расположен в центре Одессы. В стоимость аренды входят бесплатная собственная парковка и спа-центр с крытым плавательным бассейном.

Стоимость за две ночи 6 148 грн.



















Отдых в Одессе 2021: лучшие места и цены / 5 фотографий

Отель Potemkinn

Отель расположен недалеко от пляжа Ланжерон и от памятника герцогу де Ришелье. Интересно, что в помещении работает пункт проката велосипедов, а каждое утро гостям подают завтрак шведский стол.

Стоимость номера от 2 400 грн за две ночи.



















Отдых в Одессе 2021: лучшие места и цены / 5 фотографий

Кроме того, вы можете арендовать квартиру на несколько дней:

1-комнатная квартира от 400 до 800 грн;

2-комнатная квартира от 500 до 1 200 грн;

3-комнатная квартира от 900 до 2 500 грн.

Куда пойти в Одессе

В жемчужине Черного моря расположено множество различных памятников. Именно они смогут ближе познакомить туриста с культурой и историей Одессы.

Одесский театр оперы и балета

Одно из самых красивых зданий в мире. Благодаря непревзойденной акустике, архитектурному облику, театр входит в 10-ку лучших на территории Европы.

Потемкинская лестница

Одно из лучших монументальных сооружений города, в нем насчитывается 192 ступеньки.

Если смотреть сверху вниз — то создается впечатление сужения. Это происходит из-за разной ширины лестницы. Именно с верхней площадки открывается вид на порт, гавань и залив.

Приморский бульвар

Одно из живописных мест. Там можно увидеть столетние платаны, липы, клены, а также насладиться видами архитектурных ансамблей города. На территории бульвара когда-то прогуливались Николай Гоголь и Иван Айвазовский.

Морской торговый порт

Самый оживленный и важный порт Украины. На его территории можно увидеть множество подъемных кранов и другой техники. Также можно заказать экскурсию и узнать много интересного об этом месте.

Улица Дерибасовская

Самая известная улица Одессы. Гуляя по ней, турист может почувствовать своеобразную тишину, покой и умиротворение.

Здесь расположены уютные рестораны, кафе, где можно насладиться окружающей природой и видами на весь город за чашечкой ароматного кофе.

Накануне Факты ICTV рассказали о лучших направлениях для отдыха летом, а также цены и интересные места в Украине.

Подробнее об отдыхе в Украине летом 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Вooking