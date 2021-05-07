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Факты / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Какой праздник 8 мая

8 травня_свято_календар

8 мая Украина в седьмой раз будет отмечать День памяти и примирения. В этот день вспоминают жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Дата приурочена к годовщине капитуляции нацистской Германии.

Православная церковь 8 мая отмечает день святого Марка. В народе его называли обладателем весенних дождей.

По поверью, на хороший урожай следует рассчитывать, если хотя бы три дня в мае будет идти дождь. Поэтому всегда ждали майские грозы.

Название дня Ключник возникло, потому что Марк, согласно древним верованиям, имел ключи от неба.

В субботу, 8 мая, именины отмечают Валентин, Евсей, Елизавета, Леонтий, Алексей, Савва, Фома.

Народные приметы и традиции 8 мая

  • Кукует кукушка – морозов не будет.
  • Ясный и солнечный день – к жаркому лету.
  • Радуга высоко в небе – жди ясной погоды.
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Что нельзя делать 8 мая

  • Ссориться и обижаться.
  • Тратить кучу денег.
  • Выносить мусор.

Красная горка 2021

В 2021 году Красная горка выпадает на воскресенье, 9 мая, ровно через неделю после Пасхи. Обычно в этот день поминают усопших.

Можно идти на кладбище и 8 мая, поскольку суббота является общепринятым днем поминовения в течение всего года.

На проводы к могилам усопших можно идти до вторника 11 мая, который называется Радоницей.

Подробнее о Красной горке 2021 читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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