8 мая Украина в седьмой раз будет отмечать День памяти и примирения. В этот день вспоминают жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Дата приурочена к годовщине капитуляции нацистской Германии.

Православная церковь 8 мая отмечает день святого Марка. В народе его называли обладателем весенних дождей.

По поверью, на хороший урожай следует рассчитывать, если хотя бы три дня в мае будет идти дождь. Поэтому всегда ждали майские грозы.

Название дня Ключник возникло, потому что Марк, согласно древним верованиям, имел ключи от неба.

В субботу, 8 мая, именины отмечают Валентин, Евсей, Елизавета, Леонтий, Алексей, Савва, Фома.

Народные приметы и традиции 8 мая

Кукует кукушка – морозов не будет.

Ясный и солнечный день – к жаркому лету.

Радуга высоко в небе – жди ясной погоды.

Что нельзя делать 8 мая

Ссориться и обижаться.

Тратить кучу денег.

Выносить мусор.

Красная горка 2021

В 2021 году Красная горка выпадает на воскресенье, 9 мая, ровно через неделю после Пасхи. Обычно в этот день поминают усопших.

Можно идти на кладбище и 8 мая, поскольку суббота является общепринятым днем поминовения в течение всего года.

На проводы к могилам усопших можно идти до вторника 11 мая, который называется Радоницей.

Подробнее о Красной горке 2021 читайте в материале Фактов ICTV.