Традиционно в Украине День матери отмечают во второе воскресенье мая. В 2021 году этот праздник выпадает на 9 мая.
В этот светлый день принято благодарить своих матерей за подаренную жизнь, любовь и ласку.
В День матери дети поздравляют матерей песнями и стихами, которые сохранились с давних времен.
Кроме того, некоторые семьи в этот праздник собираются для того, чтобы поблагодарить своих мам за их нелегкий труд.
В некоторых странах также существуют свои интересные традиции, связанные с Днем матери. Так, в США и Австралии в этот день принято носить гвоздику на одежде.
Пять идей, как поздравить маму
Приятным бонусом к благодарности станет подарок, который несомненно вызовет на лице вашей мамы улыбку. Это может быть техника, товары для хобби, косметика или цветы.
О том, как поздравить маму с Днем матери — читайте на Фактах ICTV.