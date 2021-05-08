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Факты / Lifestyle
Владислав Бомбела |

Что принято делать в День матери: традиции праздника

Что принято делать в День матери: традиции праздника

Традиционно в Украине День матери отмечают во второе воскресенье мая. В 2021 году этот праздник выпадает на 9 мая.

В этот светлый день принято благодарить своих матерей за подаренную жизнь, любовь и ласку.

В День матери дети поздравляют матерей песнями и стихами, которые сохранились с давних времен.

Кроме того, некоторые семьи в этот праздник собираются для того, чтобы поблагодарить своих мам за их нелегкий труд.

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В некоторых странах также существуют свои интересные традиции, связанные с Днем матери. Так, в США и Австралии в этот день принято носить гвоздику на одежде.

Пять идей, как поздравить маму

Приятным бонусом к благодарности станет подарок, который несомненно вызовет на лице вашей мамы улыбку. Это может быть техника, товары для хобби, косметика или цветы.

О том, как поздравить маму с Днем матери — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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