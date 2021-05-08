Уже 76 лет подряд 8 мая украинцы отмечают День памяти и примирения. Это важный день, который символизирует чествование подвигов нашего народа во Второй мировой войне.

Эта дата напоминает каждому из нас о победе над нацистами и самой страшной битве в истории человечества.

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День памяти и примирения в картинках

С Днем памяти и примирения — картинки

Картинки с Днем памяти и примирения

День памяти и примирения — картинки

Картинки ко Дню памяти и примирения

День победы над нацизмом

9 мая украинцы отмечают День победы над нацизмом. Роль Украины во Второй мировой без преувеличения можно считать выдающимся.

Факты ICTV предлагают пройти тест и узнать, что вы знаете о событиях Второй мировой войны.