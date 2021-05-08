PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Картинки ко Дню памяти и примирения 2021

День пам'яті та примирення

Уже 76 лет подряд 8 мая украинцы отмечают День памяти и примирения. Это важный день, который символизирует чествование подвигов нашего народа во Второй мировой войне.

Эта дата напоминает каждому из нас о победе над нацистами и самой страшной битве в истории человечества.

Читайте
Украина отмечает День победы над нацизмом

Лучшие картинки, посвященные этой дате — смотрите на Фактах ICTV.

Привітання з Днем пам'яті та примирення у картинках

День памяти и примирения в картинках

Привітання з Днем пам'яті та примирення у картинках

С Днем памяти и примирения — картинки

Привітання з Днем пам'яті та примирення у картинках

Картинки с Днем памяти и примирения

Привітання з Днем пам'яті та примирення у картинках

День памяти и примирения — картинки

Привітання з Днем пам'яті та примирення у картинках

Картинки ко Дню памяти и примирения

День победы над нацизмом

9 мая украинцы отмечают День победы над нацизмом. Роль Украины во Второй мировой без преувеличения можно считать выдающимся.

Факты ICTV предлагают пройти тест и узнать, что вы знаете о событиях Второй мировой войны.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка