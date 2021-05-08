Уже 76 лет подряд 8 мая украинцы отмечают День памяти и примирения. Это важный день, который символизирует чествование подвигов нашего народа во Второй мировой войне.
Эта дата напоминает каждому из нас о победе над нацистами и самой страшной битве в истории человечества.
Лучшие картинки, посвященные этой дате — смотрите на Фактах ICTV.
День памяти и примирения в картинках
С Днем памяти и примирения — картинки
Картинки с Днем памяти и примирения
День памяти и примирения — картинки
Картинки ко Дню памяти и примирения
День победы над нацизмом
9 мая украинцы отмечают День победы над нацизмом. Роль Украины во Второй мировой без преувеличения можно считать выдающимся.
Факты ICTV предлагают пройти тест и узнать, что вы знаете о событиях Второй мировой войны.