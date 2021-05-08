В Карпатах на горе Поп-Иван за ночь выпало до 20 сантиметров снега. Температура воздуха опустилась до -3 градусов.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в социальной сети Facebook.
По состоянию на 9:30 утра 8 мая, на горе Поп-Иван Черногорский облачная погода с прояснениями.
По данным горного поста, ветер в Карпатах юго-западный со скоростью 4 м/с.
Погода в Украине
Погода 8 мая в Украине будет по-весеннему теплой, во всех регионах, кроме западных областей и столицы — там ожидаются дожди.
Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Читайте подробнее о погоде в Украине 8 мая на сайте Факты ICTV.