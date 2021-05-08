В Карпатах на горе Поп-Иван за ночь выпало до 20 сантиметров снега. Температура воздуха опустилась до -3 градусов.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в социальной сети Facebook.

По состоянию на 9:30 утра 8 мая, на горе Поп-Иван Черногорский облачная погода с прояснениями.

По данным горного поста, ветер в Карпатах юго-западный со скоростью 4 м/с.

Погода в Украине

Погода 8 мая в Украине будет по-весеннему теплой, во всех регионах, кроме западных областей и столицы — там ожидаются дожди.

Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Читайте подробнее о погоде в Украине 8 мая на сайте Факты ICTV.

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост