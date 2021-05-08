Что упаковать в женский чемодан для отпуска — советы и лайфхаки

С каждым днем мы наблюдаем улучшение погоды, а это означает, что сезон отпусков и долгожданное лето не заставит себя долго ждать. Чтобы избежать негативных эмоций и начать отдых максимально легко и приятно, необходимо уже сейчас начинать задумываться о планировании своего отпуска и, конечно же, гардероба.

Правильно упакованный чемодан со всеми необходимыми и модными вещами – вот с чего можно начать после того, как вы определились с местом отдыха.

Существует один простой, но необходимый совет: чтобы ничего не забыть, составьте подробный список необходимых вещей. Интересный лайфхак: сохраните этот список вплоть до вашего возвращения домой, ведь он поможет вам ничего не забыть на обратной дороге. Помимо чемодана, не забудьте взять с собой вместительную сумку для ручной клади.

Если в чемодан поместится женская одежда и аксессуары, а также косметика, то в сумку для ручной клади лучше положить самые необходимые вещи, которые должны всегда быть под рукой.

Что должно быть в правильно укомплектованной женской сумке: чек-лист

документы;

кошелек;

расческа;

косметичка;

салфетки;

антисептик;

дезодорант;

лекарства;

питьевая вода;

перекус;

книга;

ручка.

Какая женская одежда пригодится в путешествии

Джинсы (одной пары модных джинсов последнего сезона будет достаточно). Ищете подходящие джинсы? Читайте статью Какую модель женских джинсов выбрать, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки?

Легкие платья и сарафаны (две-три штуки). Для вашего удобства они должны быть из не мнущейся ткани и занимать максимально мало места.

Шорты (для отпуска отлично подойдут несколько пар шорт, сшитых из легкой ткани).

Купальники (можно взять слитный для бассейна и раздельный для пляжа).

Майки и футболки (несколько вариантов разных расцветок и фасона станут удачным выбором для солнечного отпуска).

Вечернее платье – такой элемент гардероба позволит быть на высоте в случае спонтанной вечеринки или ужина в ресторане.

Свитер или толстовка (удобный вариант на случай плохой погоды).

Кроссовки, пара нарядной обуви на вечер, резиновая пляжная обувь.

Нижнее белье (несколько комплектов).

Головной убор (широкополая шляпа для пляжа или бейсболка).

Солнцезащитные очки (можно взять несколько пар для разных образов). Правильно подобранные очки придадут образу особенного шика. Кроме того, линзы солнцезащитных очков не только защищают глаза от ультрафиолета, но минимизируют усталость глаз – можно больше не щуриться на солнце.

Косметика.

Аптечка.

Средства с SPF-защитой.

Пляжная сумка.

Более того, если в путешествиях вы планируете заниматься своими любимыми делами, то не забудьте взять все необходимые приспособления.

К примеру, если вы любительница спорта, то захватите с собой спортивную форму, ведь большинство отелей предоставляют доступ к бесплатным спортивным залам. Если вы занимаетесь подводным плаванием – положите в чемодан маску, трубку и ласты.

Не стоит также забывать о предметах личной гигиены. Если вы планируете остановиться в отеле, то часто шампуни, гели для душа и мыло, а также другая косметика и предметы личной гигиены можно найти в ванной комнате. Однако качество таких продуктов зависит от уровня отеля, поэтому если вашим волосам нужен определенный шампунь, то лучше взять его с собой.

Наши волосы и кожа очень страдают от изобилия солнца и соленой воды, поэтому не забудьте взять специальные средства для защиты, увлажнения и ухода после солнечных ванн.

Дорожные советы

воспользуйтесь специальными органайзерами для поддержания порядка в чемодане;

упакуйте обувь в специальные чехлы или бахилы;

старайтесь брать те вещи, которые не мнутся и занимают максимально мало места;

не берите обувь на высоком каблуке или обувь, которую еще ни разу не обували;

всю косметику поместите в прозрачный пакет.

Все это можно с легкостью поместить в один аккуратный женский чемоданчик. Уверяем вас, место останется еще и для подарков друзьям и родным. Классного путешествия!