Вертолет NASA Ingenuity совершил пятый полет на Марсе

Вертолет NASA Ingenuity Mars Helicopter совершил успешный пятый полет на Красной планете. Это был первый полет на новое место посадки на Марсе.

Полет засняла одна из навигационных камер на борту марсохода Perseverance американского аэрокосмического агентства NASA.

Геликоптер совершил полет 7 мая в 15.26 по времени восточного побережья США (примерно 8.26 по киевскому времени) и длился 108 секунд.

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Команда Ingenuity выбрала новое место посадки на основе информации, собранной во время предыдущего полета, что позволило им создать цифровые карты высот, показывающие почти полностью ровную местность без препятствий.

Вертолет NASA Ingenuity Mars совершил путешествие в одну сторону. После прибытия над своим новым аэродромом, вертолет Ingenuity поднялся на рекордную высоту — 10 метров.

Успешно приземлившись на своем новом аэродроме, Ingenuity будет ждать дальнейших инструкций, передаваемых через Perseverance от диспетчеров миссии. Пятый марсоход агентства на Марсе также отправится в регион, где он приступит к научным исследованиям и сбору проб поверхности Красной планеты.

Миссия NASA

Ключевая цель миссии Perseverance на Марсе — исследование поверхности Красной планеты (астробиология) и поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет характеризовать геологию планеты и климат.

Планируется, что марсоход проложит путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых камней и пыли).

Последующие миссии NASA в сотрудничестве с ЕКА (Европейское космическое агентство) отправят космический корабль на Марс, чтобы собрать эти запечатанные образцы с поверхности и вернуть их на Землю для углубленного анализа.

Источник: NASA