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Факты / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Какой праздник 9 мая

день матері

В Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Это государственный праздник, благодаря которому украинцы отдыхают три дня подряд (8, 9 и 10 мая).

9 мая — какой сегодня праздник

В этот день в Украине еще один официальный и очень особенный праздник — День матери. Его празднуют во второе воскресенье мая, начиная с 1999 года.

В церковном календаре — это день памяти священномученика Василия, епископа Амасийского и преподобного Иоанникия Девиченского.

Приметы на 9 мая:

  • Если слышите пение кукушки, то ждите хорошую погоду.
  • Не видны верхушки облаков – вскоре начнется гроза.
  • Утренние заморозки – к похолоданию.
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Что нельзя делать 9 мая:

  • Пересчитывать деньги.
  • Гадать.
  • Планировать свадьбу на этот день.

Именины 9 мая

День ангела сегодня празднуют: Василий, Иван, Николай и Петр.

Церковные праздники в мае 2021

До конца мая в церковном календаре остаются две важные даты.

9 числа — Поминовение усопших воинов, когда православные верующие молятся о близких и родственниках, погибших во время Второй мировой войны.

А 11 мая будет Радоница, дата которой зависит от Пасхи.

Полный церковный календарь на май 2021 смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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