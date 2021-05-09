В Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Это государственный праздник, благодаря которому украинцы отдыхают три дня подряд (8, 9 и 10 мая).

9 мая — какой сегодня праздник

В этот день в Украине еще один официальный и очень особенный праздник — День матери. Его празднуют во второе воскресенье мая, начиная с 1999 года.

В церковном календаре — это день памяти священномученика Василия, епископа Амасийского и преподобного Иоанникия Девиченского.

Приметы на 9 мая:

Если слышите пение кукушки, то ждите хорошую погоду.

Не видны верхушки облаков – вскоре начнется гроза.

Утренние заморозки – к похолоданию.

Что нельзя делать 9 мая:

Пересчитывать деньги.

Гадать.

Планировать свадьбу на этот день.

Именины 9 мая

День ангела сегодня празднуют: Василий, Иван, Николай и Петр.

Церковные праздники в мае 2021

До конца мая в церковном календаре остаются две важные даты.

9 числа — Поминовение усопших воинов, когда православные верующие молятся о близких и родственниках, погибших во время Второй мировой войны.

А 11 мая будет Радоница, дата которой зависит от Пасхи.

Полный церковный календарь на май 2021 смотрите на Фактах ICTV.