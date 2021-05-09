В Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Это государственный праздник, благодаря которому украинцы отдыхают три дня подряд (8, 9 и 10 мая).
9 мая — какой сегодня праздник
В этот день в Украине еще один официальный и очень особенный праздник — День матери. Его празднуют во второе воскресенье мая, начиная с 1999 года.
В церковном календаре — это день памяти священномученика Василия, епископа Амасийского и преподобного Иоанникия Девиченского.
Приметы на 9 мая:
- Если слышите пение кукушки, то ждите хорошую погоду.
- Не видны верхушки облаков – вскоре начнется гроза.
- Утренние заморозки – к похолоданию.
Что нельзя делать 9 мая:
- Пересчитывать деньги.
- Гадать.
- Планировать свадьбу на этот день.
Именины 9 мая
День ангела сегодня празднуют: Василий, Иван, Николай и Петр.
Церковные праздники в мае 2021
До конца мая в церковном календаре остаются две важные даты.
9 числа — Поминовение усопших воинов, когда православные верующие молятся о близких и родственниках, погибших во время Второй мировой войны.
А 11 мая будет Радоница, дата которой зависит от Пасхи.
Полный церковный календарь на май 2021 смотрите на Фактах ICTV.