В Украине День матери 2021 отмечают 9 мая. Этот светлый праздник традиционно отмечают во второе воскресенье последнего месяца весны.

В этот день принято поздравлять своих матерей, благодарить их за жизнь, любовь и ласку.

Если вы не можете лично поздравить свою маму с Днем матери, то можно позвонить или написать сообщение.

Лучшие поздравления с Днем матери в СМС — читайте на Фактах ICTV.

***

Я в День мам тебе желаю,

Мама, счастья и тепла!

Чтобы ты всегда здоровой

И красивою была.

Улыбалась ярче солнца,

Не грустила никогда.

Ты нужна мне в мире этом,

Словно воздух и вода.

***

Мама часто будто фея,

Исполняет все мечты.

Знай, что самая хорошая

В этом мире фея ты.

***

Ты хранишь своей любовью,

Ты спешишь с заботой к нам!

Счастья, мамочка, здоровья

Я желаю в праздник мам!

***

Мама — нежный лучик солнца,

Мама — свет в родном окне.

Человека нет роднее

И нужнее на Земле!

***

Маму крепко поцелую,

Обниму ее, родную.

Очень я люблю ее,

Мама — солнышко мое!

***

И этот день, как и все дни,

Тебе я, мама, посвящаю,

Ведь подарила жизнь мне ты,

И это я не забываю!

Как поздравить маму с Днем матери

В День матери также можно подарить маме подарок, который без сомнений вызовет на ее лице улыбку.

Это может быть что-то из техники, товаров для хобби или ароматов для дома. Что подарить на День матери — читайте на Фактах ICTV.