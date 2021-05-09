В Украине День матери 2021 отмечают 9 мая. Этот светлый праздник традиционно отмечают во второе воскресенье последнего месяца весны.
В этот день принято поздравлять своих матерей, благодарить их за жизнь, любовь и ласку.
Если вы не можете лично поздравить свою маму с Днем матери, то можно позвонить или написать сообщение.
Лучшие поздравления с Днем матери в СМС — читайте на Фактах ICTV.
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Я в День мам тебе желаю,
Мама, счастья и тепла!
Чтобы ты всегда здоровой
И красивою была.
Улыбалась ярче солнца,
Не грустила никогда.
Ты нужна мне в мире этом,
Словно воздух и вода.
***
Мама часто будто фея,
Исполняет все мечты.
Знай, что самая хорошая
В этом мире фея ты.
***
Ты хранишь своей любовью,
Ты спешишь с заботой к нам!
Счастья, мамочка, здоровья
Я желаю в праздник мам!
***
Мама — нежный лучик солнца,
Мама — свет в родном окне.
Человека нет роднее
И нужнее на Земле!
***
Маму крепко поцелую,
Обниму ее, родную.
Очень я люблю ее,
Мама — солнышко мое!
***
И этот день, как и все дни,
Тебе я, мама, посвящаю,
Ведь подарила жизнь мне ты,
И это я не забываю!
Как поздравить маму с Днем матери
В День матери также можно подарить маме подарок, который без сомнений вызовет на ее лице улыбку.
Это может быть что-то из техники, товаров для хобби или ароматов для дома. Что подарить на День матери — читайте на Фактах ICTV.