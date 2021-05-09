Уже более 20 лет в Украине официально отмечают День матери во второе воскресенье мая. Это международный праздник, который был создан для того, чтобы отблагодарить своих мам за их заботу.
В этом году День матери приходится на 9 мая. В этот день стоит поздравить мам и еще раз напомнить им о своей любви. Кроме этого, с праздником принято поздравлять беременных женщин.
Факты ICTV подготовили для вас трогательные поздравления с Днем матери в стихах.
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Желаю, мамочка, тебе
Самых счастливых дней в судьбе.
Здоровья крепкого и силы,
Чтоб беды мимо проходили.
Пусть будет в сердце твоем счастье,
Пусть прочь уходят все напасти.
Ты — лучше всех, моя мамуля.
С Днем матери! Тебя люблю я!
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Моя родная, дорогая мама!
Ты рядом неизменно, постоянно.
Теплом своим меня ты окружаешь
И от всего меня оберегаешь.
В День матери тебе желаю счастья,
Пусть не коснутся плеч твоих ненастья,
А сердце материнское твое
От радости и гордости поет.
Скажу тебе спасибо, дорогая!
На свете лучшей мамы нет, я знаю.
Поклон мой низкий до земли прими.
Как можно дольше, мамочка, живи.
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Мамочка, милая, я тебя поздравляю,
Самой счастливой быть я желаю!
Ты — лучшая в мире, поверь мне, родная,
Ты добрая, нежная и молодая!
Люблю тебя, мама, всем сердцем своим,
Таким же горячим, таким же родным…
Желаю тебе никогда не сдаваться
И жизнью прекрасной, лет сто наслаждаться!
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С Днем матери, моя мамуля,
Мой самый главный человек,
Добра и счастья я желаю,
И будет долгим пусть твой век.
Ты мне поддержка в каждом деле,
К тебе за мудростью спешу,
Тебя люблю, родная мама,
И нашей дружбой дорожу.
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Как важно знать, что рядом мама,
Поддержку чувствовать, тепло.
Ведь жизнь — она порой упряма,
Но с мамой нам всегда светло!
И в этот день всех мам планеты
Обнять хотим и пожелать:
Подольше вам встречать рассветы
И никогда не унывать!
Традиции праздника День матери
Каждая страна имеет собственные традиции, связанные с празднованием Дня матери. Например, в Австралии и США принято носить в этот день гвоздику на одежде. Этот цветок символизирует любовь к самому дорогому человеку в мире.
Подробнее о традициях праздника День матери — читайте на Фактах ICTV.