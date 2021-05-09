Уже более 20 лет в Украине официально отмечают День матери во второе воскресенье мая. Это международный праздник, который был создан для того, чтобы отблагодарить своих мам за их заботу.

В этом году День матери приходится на 9 мая. В этот день стоит поздравить мам и еще раз напомнить им о своей любви. Кроме этого, с праздником принято поздравлять беременных женщин.

Факты ICTV подготовили для вас трогательные поздравления с Днем матери в стихах.

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Желаю, мамочка, тебе

Самых счастливых дней в судьбе.

Здоровья крепкого и силы,

Чтоб беды мимо проходили.

Пусть будет в сердце твоем счастье,

Пусть прочь уходят все напасти.

Ты — лучше всех, моя мамуля.

С Днем матери! Тебя люблю я!

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Моя родная, дорогая мама!

Ты рядом неизменно, постоянно.

Теплом своим меня ты окружаешь

И от всего меня оберегаешь.

В День матери тебе желаю счастья,

Пусть не коснутся плеч твоих ненастья,

А сердце материнское твое

От радости и гордости поет.

Скажу тебе спасибо, дорогая!

На свете лучшей мамы нет, я знаю.

Поклон мой низкий до земли прими.

Как можно дольше, мамочка, живи.

*****

Мамочка, милая, я тебя поздравляю,

Самой счастливой быть я желаю!

Ты — лучшая в мире, поверь мне, родная,

Ты добрая, нежная и молодая!

Люблю тебя, мама, всем сердцем своим,

Таким же горячим, таким же родным…

Желаю тебе никогда не сдаваться

И жизнью прекрасной, лет сто наслаждаться!

*****

С Днем матери, моя мамуля,

Мой самый главный человек,

Добра и счастья я желаю,

И будет долгим пусть твой век.

Ты мне поддержка в каждом деле,

К тебе за мудростью спешу,

Тебя люблю, родная мама,

И нашей дружбой дорожу.

*****

Как важно знать, что рядом мама,

Поддержку чувствовать, тепло.

Ведь жизнь — она порой упряма,

Но с мамой нам всегда светло!

И в этот день всех мам планеты

Обнять хотим и пожелать:

Подольше вам встречать рассветы

И никогда не унывать!

Традиции праздника День матери

Каждая страна имеет собственные традиции, связанные с празднованием Дня матери. Например, в Австралии и США принято носить в этот день гвоздику на одежде. Этот цветок символизирует любовь к самому дорогому человеку в мире.

Подробнее о традициях праздника День матери — читайте на Фактах ICTV.