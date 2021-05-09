Традиционно День матери в Украине празднуют во второе воскресенье последнего месяца весны. В этом году праздник выпадает на 9 мая.

Это тот день, когда можно еще раз напомнить своему самому дорогому человеку — маме, как вы ее цените и любите. А также поблагодарить за подаренную жизнь.

Если у вас нет возможности оказаться в этот светлый праздник рядом с мамой, то можно ей позвонить или написать сообщение с красивым поздравлением.

Лучшие поздравления для мамы — читайте на Фактах ICTV.

***

Мамой очень трудно быть,

Всех понять и все простить,

Дом весь держится на ней,

Никого ведь нет главней!

Пожелаем каждой маме

Быть всегда спокойной самой,

Сил, терпение иметь,

Никогда чтоб не болеть,

Чтобы дети вас ценили,

Бесконечно чтоб любили,

Нет ведь ничего прочней

Связи мам и их детей!

***

С праздничком мамочка, мама моя!

Ты знаешь, как сильно люблю я тебя,

Как я беспокоюсь, когда ты грустишь.

Ты лучшая самая, просто услышь.

Я тобою горжусь и всегда восхищаюсь,

Твоей доброй улыбкой я наслаждаюсь.

Будь счастлива, мамуля, ты достойна того,

Пусть здоровье тебя не подведет ни за что.

Я тебе пожелаю жизни сладкой и вечной,

Красоты и любви для тебя бесконечной.

От души говорю я спасибо тебе

За прекрасную жизнь, подарившую мне.

***

Мамочка моя родная,

В этот день тебе желаю,

Чтобы полнился твой дом

Счастьем, светом и добром.

Чтоб здоровья было много,

Чтобы удача за порогом

Каждый день тебя ждала,

И всегда с тобой была.

Чтоб в душе запели птицы,

Чтобы рухнули границы

На пути к мечте любой.

Помни: я всегда с тобой!

***

Дорогая, мамочка, моя любимая,

Будь всегда ты ангелом хранимая.

Никого нет на свете нет тебя дороже,

Мы с тобой, родная, так похожи.

Мама, за обиды ты меня прости,

За те, что причиняла я на своём пути.

Прости за ошибки мои и неудачи,

Теперь я обещаю поступать иначе.

Хочу чтоб всегда счастливой ты была,

Здоровья конечно, любви и тепла.

Жить долго мама тебе я желаю,

С любовью, с днем матери тебя поздравляю!

***

Пусть иногда мне не хватает слов,

Не думай, что тебя не уважаю,

Что не ценю я всех твоих трудов,

Что никогда и ничего не замечаю.

За все слова, что я не говорю,

Я у тебя прошу сейчас прощения!

Ты знай, что я тебя очень люблю.

Моя мамуля.

Пусть каждый день приносит тебе радость.

Здоровья, счастья я желаю и любви.

Пусть ангелы тебя оберегают

На ждущем впереди тебя пути.

***

Мамины руки — это тепло.

Мамины песни — нежность и ласка.

Мама прогонит вселенское зло,

И превратит жизнь в прекрасную сказку!

Мамочка милая, ангел с небес.

Я поздравляю тебя в этот праздник

Пусть твоя жизнь будет полной чудес.

Очень люблю. Твой сынишка проказник.

Идеи подарков для мамы

Подарок станет приятным бонусом к благодарности, вы можете вручить его лично или отправить почтой, если есть такая необходимость.

Оригинальным презентом станет букет из конфет или пряников, подарочный набор шоколада или чая. Также можно подарить ювелирное украшение или коллаж с семейными снимками. Что подарить маме на День матери 2021 — читайте на Фактах ICTV.