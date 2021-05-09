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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Поздравления с Днем победы над нацизмом — картинки

День победы над нацизмом - картинки

Сегодня, 9 мая, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Это тот день, который вызывает чувство радости и гордости за наш народ, а также слезы печали.

В этот день, зная, какой ценой завоевана наша победа, принято склонять головы перед памятью погибших.

В каждой семье есть предки, которые внесли свой вклад в то, чтобы нацизм был повержен.

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Картинки с Днем победы над нацизмом — смотрите на Фактах ICTV.

День победы над нацизмом - картинки

С Днем победы над нацизмом — картинки

С Днем победы над нацизмом - картинки

Поздравления в картинках с Днем победы над нацизмом

День победы над нацизмом - картинки

Поздравление с Днем победы над нацизмом

День победы над нацизмом - картинки

Картинки с Днем победы над нацизмом

з днем перемоги над нацизмом

День победы над нацизмом — картинки

День победы над нацизмом - картинки

Картинки с Днем победы над нацизмом

з днем перемоги над нацизмом - картинки

С Днем победы над нацизмом в картинках

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Поздравления с 9 мая в картинках

з днем перемоги над нацизмом

День памяти и День победы

По данным соцопроса Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии 41% украинцев за то, чтобы праздновать День памяти и примирения — 8 мая и День победы над нацизмом — 9 мая.

31% украинцев считает, что нужно праздновать только День победы,  9% поддерживают идею отмечать только День памяти и примирения,  10% — неважно.

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