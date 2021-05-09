Ночью в Киеве местные жители увидели парад загадочных огней, которые двигались ровным рядом в небе.

Как сообщили Фактам ICTV очевидцы события, колонна пролетела над поселком городского типа Дымер, расположенного в Киевской области примерно в 22.40.

— Выглядело это очень страшно — колонна белых точек, похожих на звезды, которые очень быстро колонной двигались в одном направлении, — отметил очевидец.

Летящие звезды очень удивили украинцев, однако оказалось, что в ночном небе двигался парад Starlink, запущенных компанией SpaceX Илона Маска.

Как выяснилось, это были спутники Starlink, которых на низкой околоземной орбите Земли уже около 1 300 штук. Благодаря спутникам компания Илона Маска планирует сделать интернет доступным для жителей всей планеты.

Targeting Sunday, May 9 at 2:42 a.m. EDT for launch of 60 Starlink satellites from Space Launch Complex 40 in Florida → https://t.co/bJFjLCzWdK — SpaceX (@SpaceX) May 8, 2021

Компания SpaceX планирует запустить около 60 таких спутников снова сегодня в США.

Погода 9 мая

Ночью и утром в воскресенье, погода в Украине 9 мая будет холодной — в западных, северных и центральных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до -4°.

Днем прогнозируют сухую и солнечную погоду, на Левобережье возможны порывы ветра до 15-20 м/с, что соответствует 1 уровню опасности.