Ночью в Киеве местные жители увидели парад загадочных огней, которые двигались ровным рядом в небе.

Как сообщили Фактам ICTV очевидцы события, колонна пролетела над поселком городского типа Дымер, расположенного в Киевской области примерно в 22.40.

Летящие звезды очень удивили украинцев, однако оказалось, что в ночном небе двигался парад Starlink, запущенных компанией SpaceX Илона Маска.

Как выяснилось, это были спутники Starlink, которых на низкой околоземной орбите Земли уже около 1 300 штук. Благодаря спутникам компания Илона Маска планирует сделать интернет доступным для жителей всей планеты.

Targeting Sunday, May 9 at 2:42 a.m. EDT for launch of 60 Starlink satellites from Space Launch Complex 40 in Florida → https://t.co/bJFjLCzWdK

— SpaceX (@SpaceX) May 8, 2021