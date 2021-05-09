Ночью в Киеве местные жители увидели парад загадочных огней, которые двигались ровным рядом в небе.
Как сообщили Фактам ICTV очевидцы события, колонна пролетела над поселком городского типа Дымер, расположенного в Киевской области примерно в 22.40.
— Выглядело это очень страшно — колонна белых точек, похожих на звезды, которые очень быстро колонной двигались в одном направлении, — отметил очевидец.
Летящие звезды очень удивили украинцев, однако оказалось, что в ночном небе двигался парад Starlink, запущенных компанией SpaceX Илона Маска.
Как выяснилось, это были спутники Starlink, которых на низкой околоземной орбите Земли уже около 1 300 штук. Благодаря спутникам компания Илона Маска планирует сделать интернет доступным для жителей всей планеты.
Targeting Sunday, May 9 at 2:42 a.m. EDT for launch of 60 Starlink satellites from Space Launch Complex 40 in Florida → https://t.co/bJFjLCzWdK
— SpaceX (@SpaceX) May 8, 2021
Компания SpaceX планирует запустить около 60 таких спутников снова сегодня в США.
Погода 9 мая
Ночью и утром в воскресенье, погода в Украине 9 мая будет холодной — в западных, северных и центральных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до -4°.
Днем прогнозируют сухую и солнечную погоду, на Левобережье возможны порывы ветра до 15-20 м/с, что соответствует 1 уровню опасности.