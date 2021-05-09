Поминальное воскресенье 2021: традиции и запреты

Проводы, гробки, дарное воскресенье, могилки, Радница — так называют Поминальное воскресенье в разных уголках Украины. В 2021 году оно длится с 3 по 9 мая.

Это время после Пасхи, когда люди поминают предков и родных, умерших, встречаются семьями, украшают могилы и несут на кладбище подарки умершим.

История Поминального воскресенье такова: в течение послепасхальной недели в восточных и южных славян осуществляли поминовения предков. Это традиция пошла от Пасхи мертвых.

Считалось, что накануне Пасхи Господь открывает рай и ад и выпускает души умерших. Это делается для того, чтобы они могли посетить свои дома и отметить свой пасхальный праздник. Однако эти представления не церковное, а исключительно народное.

В поминальное воскресенье принято проводить несколько больших богослужений. Однако сейчас в 2021 году посещать богослужения в храме не рекомендуют из-за пандемии коронавируса. Поэтому их можно просмотреть онлайн.

Факты ICTV расскажут вам о традициях и запретах поминального воскресенье.

Традиции на поминальное воскресенье

В течение недели после Пасхи принято выставлять на окно зажженную свечу, чтобы души нашли дорогу домой, а также несколько писанок, чтобы удовлетворить их голод.

А вот как раз в поминальное воскресенье души возвращаются обратно на небо. Поэтому родственники приходят на кладбище проститься.

Согласно народным поверьям, если в этот день идет дождь — то какая-то из душ якобы плачет из-за того, что Господь ее не отпустил за грехи.

Если Пасха была ранней и люди не могли еще сажать цветы, то наши предки приносили засушенные сухоцветы и освященную вербу на кладбище.

Поминальные подготовки начинаются с того, что нужно убрать могилы. Этнографы отмечают, что когда-то могли начинать уборку еще до Пасхи.

В день проводов нужно здороваться с могилами и говорить: дай нам, Боже, счастья, здоровья, всякого добра, а умершим дай Бог, лежать и эту землю держать.

Также в Радницу принято зажигать на могиле свечу с черной лентой.

Кроме этого, в это воскресенье нужно умываться водой из источника или святой водой. Однако есть определенная последовательность: старшие в семье всегда омывали сначала младших, а затем уже и сами себя.

Утренние молитвы, прочитанные на поминальное воскресенье, дарят верующим долгую и счастливую жизнь. Но молитвы должны быть не только к Господу, но и к умершим родственникам.

Считается, если обмыть иконы колодезной или родниковой водой — в семье будет денежный доход.

В Светлую неделю часто молятся покойным родным и просят упокоения их души.

Что нельзя делать в поминальное воскресенье

Украинцы создали обычай — поминальный обед на кладбище, как неотъемлемая составляющая проводов. Однако священники говорят, что обед можно сделать и дома, потому что кладбище — это святое место, как и церковь, поэтому не стоит там есть, а тем более употреблять алкоголь.

Также не нужно делать принесение, то есть оставлять кулич на могиле. Лучше сделать пасхальное приношение малообеспеченным, бездомным и тому подобное. Именно это будет благим делом, а не оставлены блюда на кладбище.

Украшение могил пластиковыми искусственными цветами — еще одна народная традиция, которую не поддерживает церковь. Ведь это вредно для экологии. Поэтому рекомендуют сажать кустики настоящих растений.

Кроме того, нельзя в поминальное воскресенье венчаться и жениться.

Календарь церковных праздников 2021

Украинцы уже отметили главный церковный праздник года — Воскресение Христово.

Однако впереди ждет еще ряд важных дат, среди них — Троица.

Подробнее ознакомиться с календарем церковных праздников на 2021 год можно в материале Фактов ICTV.