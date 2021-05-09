Радоница или Проводы — это день посвящен для поминовения умерших родных. Он ежегодно отмечается на девятый день после Пасхи.

В 2021 году Радоница выпадает на 11 мая.

В частности, в этот день верующим обязательно нужно посетить церковь, а после — сходить на кладбище, чтобы помянуть умерших родственников и близких.

Радоница знаменует день победы над смертью. В то же время в этот день живые должны не предаваться скорби, а наоборот, радоваться за того, что их близкие достигли вечной жизни.

Что нельзя делать в Радоницу 2021:

устраивать поминальные обеды на кладбище;

поминать умерших вином или водкой;

приносить и оставлять на могилах алкоголь умершим;

выставлять на окно пищу для умерших;

стирать, убирать и шить;

заниматься садом и работать на огороде;

ругаться, кричать, обманывать и обижать;

не рекомендуют ходить на кладбище беременным и маленьким детям;

отказывать в помощи;

нести что-то в дом с кладбища.

В то же время на Радоницу нужно раздать еду бездомным и беспризорным, чтобы те помянули умерших.

Также в этот день надо принести на могилы умерших живые цветы, помолиться и поставить в храме свечу за упокой.

Поминальные дни 2021

В православном календаре есть несколько дней для поминовения усопших близких и родственников.

Почти все поминальные дни привязаны к главному христианскому празднику — Пасхе, поэтому даты ежегодно меняются.

В частности, в 2021 году Гробки отмечают 11 мая, а поминовения усопших воинов — 9 мая.

Подробнее о поминальных днях в Украине читайте на Фактах ICTV.