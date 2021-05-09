Последние данные ВОЗ по коронавирусу в мире неутешительны. По состоянию на 9 мая зафиксировано более 817,3 тыс. новых случаев инфицирования, а в целом на планете болеют или уже переболели около 156,5 млн человек.

За последние сутки от последствий коронавируса умерли 13 426 человек, с начала пандемии эта цифра достигла 3 264 143.

В то же время страны готовятся к туристическому сезону. В частности, Кипр с понедельника, 10 мая, облегчит въезд для вакцинированных туристов — у них не будут требовать сдать тест или проходить карантин после приезда.

Однако в аэропортах будут делать выборочные тесты на коронавирус, независимо от вакцинации.

Греция готовится принимать туристов с 15 мая и открывает пляжи и музеи.

Однако на пляжах придется соблюдать дистанцию, зонтики должны быть на расстоянии не менее 4 м друг от друга.

Италия планирует с середины мая снять карантин для туристов, прибывающих из европейских стран, Великобритании и Израиля, а с июня — для граждан США. То есть они не будут проходить карантин, если у них есть отрицательный тест или они излечились от коронавируса в течение последних шести месяцев.

Германия с 10 мая освобождает своих вакцинированных граждан от ряда ограничений.

Они не будут ограничены в контактах, их теперь не касается комендантский час, в парикмахерских не нужно показывать отрицательный ПЦР-тест.

Однако это не касается ношения защитных масок в общественных местах.

А вот на Сейшельских островах, которые являются наиболее вакцинированной страной в мире, вынуждены ввести карантин из-за резкой вспышки.

В стране с населением около 100 тыс. сейчас фиксируют по 100 случаев коронавируса в день. Такую ситуацию объясняют низкой эффективностью вакцины.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 9 мая коронавирусом в Украине заразились еще 5 372 человека, а за все время пандемии заболело 2 119 510 человек.

За последние сутки умерли 193 украинца, еще 9 181 человек выздоровел.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Днепропетровской (798), Донецкой (401), Харьковской (361), Одесской (342) и Львовской (329) областях.