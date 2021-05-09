Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев о сильных заморозках, которые надвигаются на ряд регионов.

По данным Укргидрометцентра, днем ​​9 мая на Левобережье порывы северо-западного ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Ночью 9 мая во большинстве западных областей сильные заморозки в воздухе 0-3° (2 уровень опасности, оранжевый).

В то же время в северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-4° (l уровень опасности, желтый).

В Киевской области ночью 9 и 10 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-4°. Синоптики советуют украинцам тепло одеваться, чтобы не замерзнуть во время похолодания.

Погода 9 мая

Ночью и утром в воскресенье, погода в Украине 9 мая будет холодной — в западных, северных и центральных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до -4°.

Днем прогнозируют сухую и солнечную погоду, на Левобережье возможны порывы ветра до 15-20 м/с, что соответствует 1 уровню опасности.