Юридическая и техническая работа над сертификатом о вакцинации от коронавируса ведется по графику, поэтому Covid-паспорта появятся уже в июне.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформальной встречи глав стран ЕС.

– Я рада сообщить, что юридическая и техническая работа над сертификатом о поездках в ЕС, сертификатом о вакцинации, ведется по графику, чтобы система заработала в июне, – отметила она.

По ее словам, политическое соглашение о запуске Covid-паспортов может быть достигнуто уже до конца мая.

Ляйен добавила, что на сегодняшний день около 160 млн европейцев уже получили первую прививку от коронавируса – это более 25% населения ЕС, и это хорошие новости.

Когда в Украине будут Covid-сертификаты

В Украине Covid-сертификаты могут ввести уже с 1 июля. Документ разрабатывает Минздрав совместно с Минцифрой и НСЗУ.

В нем будет информация о прививке от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест или дату выздоровления от Covid-19.

Сертификаты разрабатывают согласно требованиям Еврокомиссии и ВОЗ.

Источник: ec.europa.eu