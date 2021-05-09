Юридическая и техническая работа над сертификатом о вакцинации от коронавируса ведется по графику, поэтому Covid-паспорта появятся уже в июне.
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформальной встречи глав стран ЕС.
– Я рада сообщить, что юридическая и техническая работа над сертификатом о поездках в ЕС, сертификатом о вакцинации, ведется по графику, чтобы система заработала в июне, – отметила она.
По ее словам, политическое соглашение о запуске Covid-паспортов может быть достигнуто уже до конца мая.
Ляйен добавила, что на сегодняшний день около 160 млн европейцев уже получили первую прививку от коронавируса – это более 25% населения ЕС, и это хорошие новости.
Когда в Украине будут Covid-сертификаты
В Украине Covid-сертификаты могут ввести уже с 1 июля. Документ разрабатывает Минздрав совместно с Минцифрой и НСЗУ.
В нем будет информация о прививке от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест или дату выздоровления от Covid-19.
Сертификаты разрабатывают согласно требованиям Еврокомиссии и ВОЗ.
Источник: ec.europa.eu