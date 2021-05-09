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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Внедрение Covid-паспортов в ЕС состоится по плану – глава Еврокомиссии

паспорт вакцинації_ Covid-паспорт

Юридическая и техническая работа над сертификатом о вакцинации от коронавируса ведется по графику, поэтому Covid-паспорта появятся уже в июне.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформальной встречи глав стран ЕС.

– Я рада сообщить, что юридическая и техническая работа над сертификатом о поездках в ЕС, сертификатом о вакцинации, ведется по графику, чтобы система заработала в июне, – отметила она.

По ее словам, политическое соглашение о запуске Covid-паспортов может быть достигнуто уже до конца мая.

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Ляйен добавила, что на сегодняшний день около 160 млн европейцев уже получили первую прививку от коронавируса – это более 25% населения ЕС, и это хорошие новости.

Когда в Украине будут Covid-сертификаты

В Украине Covid-сертификаты могут ввести уже с 1 июля. Документ разрабатывает Минздрав совместно с Минцифрой и НСЗУ.

В нем будет информация о прививке от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест или дату выздоровления от Covid-19.

Сертификаты разрабатывают согласно требованиям Еврокомиссии и ВОЗ.

Источник: ec.europa.eu

Фото: Depositphotos

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