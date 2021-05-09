В Украине понедельник, 10 мая, будет выходным днем, поскольку День победы выпал на воскресение. Факты ICTV подготовили подборку праздников на 10 мая, а также приметы и запреты на этот день.

10 мая — какой сегодня праздник

10 мая в мире отмечается Всемирный день борьбы с системной красной волчанкой. Это хроническое аутоиммунное заболевание. В основном болезнь поражает почки, центральную нервную систему, суставы и кожу. Мероприятия, посвященные борьбе с волчанкой, проводятся ежегодно.

Также ежегодно в Азербайджане 10 мая проходит традиционный праздник цветов. Праздник был учрежден в 2000 году, а основные мероприятия проводятся в столице страны – Баку.

Кроме того, 10 мая также отмечается День уборки в своей комнате.

Именины 10 мая

10 мая День ангела празднуют: Анастасия, Мария, Иван, Георгий, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей и Степан.

Приметы на 10 мая

Если восход солнца ясный – лето будет ветреным;

если по небу быстро плывут тучи – непогода затянется;

туман с вечера – к потеплению;

если утро и вечер ясные, а днем вышли облака – к заморозкам.

Что нельзя делать 10 мая

Нельзя принимать незнакомцев – с ними придет нечистая сила;

нельзя повышать голос и готовить выпечку с капустой – перестанут водиться деньги.

Церковные праздники 10 мая

10 мая в православии почитается память апостола и священномученика Симеона Иерусалимского.