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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Какой праздник сегодня, 10 мая

10 травня свято

В Украине понедельник, 10 мая, будет выходным днем, поскольку День победы выпал на воскресение. Факты ICTV подготовили подборку праздников на 10 мая, а также приметы и запреты на этот день.

10 мая — какой сегодня праздник

10 мая в мире отмечается Всемирный день борьбы с системной красной волчанкой. Это хроническое аутоиммунное заболевание. В основном болезнь поражает почки, центральную нервную систему, суставы и кожу. Мероприятия, посвященные борьбе с волчанкой, проводятся ежегодно.

Также ежегодно в Азербайджане 10 мая проходит традиционный праздник цветов. Праздник был учрежден в 2000 году, а основные мероприятия проводятся в столице страны – Баку.

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Кроме того, 10 мая также отмечается День уборки в своей комнате.

Именины 10 мая

10 мая День ангела празднуют: Анастасия, Мария, Иван, Георгий, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей и Степан.

Приметы на 10 мая

  • Если восход солнца ясный – лето будет ветреным;
  • если по небу быстро плывут тучи – непогода затянется;
  • туман с вечера – к потеплению;
  • если утро и вечер ясные, а днем вышли облака – к заморозкам.

Что нельзя делать 10 мая

  • Нельзя принимать незнакомцев – с ними придет нечистая сила;
  • нельзя повышать голос и готовить выпечку с капустой – перестанут водиться деньги.

Церковные праздники 10 мая

10 мая в православии почитается память апостола и священномученика Симеона Иерусалимского.

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