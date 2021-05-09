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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Заморозки до -4 и солнце: погода в Украине на 9 мая (КАРТА)

Погода ICTV

Ночью и утром в воскресенье, 9 мая, по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в западных, северных и центральных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до -4.

Днем прогнозируют сухую и солнечную погоду, на Левобережье возможны порывы ветра до 15-20 м/с, что соответствует І уровню опасности.

Температура воздуха на Западе составит +15 +19, в южных регионах – максимум +18.

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В Центре, на Севере и Востоке страны будет примерно одинаково — от +13 до +15.

В Киеве сегодня без осадков, днем ​​- до 15 градусов выше нуля.

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Синоптики прогнозируют переменную и довольно теплую погоду в мае.

Средняя месячная температура предполагается на уровне +15 +18, в Карпатах не выше +13. Эти показатели на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

Подробный прогноз погоды на май 2021 смотрите на Фактах ICTV.

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