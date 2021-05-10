Гороскоп на неделю, с 10 по 16 мая 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года составила астролог Анастасия Корытцева.

На этой неделе основное астрологическое событие – это новолуние, которое состоится 11 мая 2021 в 21.59 по Киеву. Новолуние – это всегда некое завершение и начало, но не следует торопиться с начинаниями с первого же дня.

11 мая хорошо подвести итоги прошедшего месяца, подчистить хвосты, 12 мая – можно и нужно помечтать, написать свои планы и установки на месяц. А с 13 мая уже можно действовать.

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Гороскоп для Овнов

Овны на этой неделе смогут получить стимул или толчок для обретения новых источников доходов. Это может быть четкое понимание того, что хочется или нужно приобрести, может быть какое-то абсолютно необходимое вложение или траты, которые подтолкнут к идее, где же взять на это деньги. Вероятно, именно денежные вопросы будут отправной точкой для многих решений. Из приятного – оживляется общение с друзьями, с близкими родственниками, возможно получение или оформление нужных бумаг. Вообще неплохое время для того, чтобы обратиться в инстанции при необходимости.

Гороскоп для Тельцов

Новолуние 11 мая состоится в вашем знаке. Для вас – этот лунный месяц действительно может стать месяцем важных начинаний и личных решений. На этой неделе особенно хорошо будет начать новый цикл обучения, особенно если это обучение связано с практикой, с применением полученных знаний сразу на деле (например, курсы вождения). Понемногу можно навести порядок в денежных вопросах: траты разумны, получается качественно спланировать бюджет и даже придерживаться его. Можно напомнить должникам о возврате долга, особенно после 14 мая.

Гороскоп для Близнецов

На этой неделе к Меркурию, который перешел в знак Близнецов, присоединяется Венера. А значит, атмосфера все больше и больше напоминает то, что вам привычно и приятно: легкость общения, интересные знакомства. Вы можете тоже начать что-то изучать или транслировать свои знания. Это особенно хорошее время для тех, кто распространяет информацию: учителя, блогеры, журналисты. Хорошо получается структурировать мысль и подать ее точно и доступно. Возможны дополнительные неожиданные траты, но сложно сказать, насколько они удачны. Постарайтесь расставлять приоритеты в расходах: берем то, что важнее, а не то, что удачно подвернулось под руку и оказалось дешевле.

Гороскоп для Раков

Раки сохраняют активность во время принятия решений и продолжают подталкивать окружающих к своим целям. Это хорошая неделя для объединения людей вокруг своей идеи, для разъяснения своей позиции. Появляется шанс договориться с оппонентами, донести до них свою точку зрения и, возможно, даже переубедить их. Но слишком на это не надеемся. Если достигнете компромисса – уже хорошо, и вам в принципе этого будет достаточно для того, чтобы реализовать задуманное.

Гороскоп для Львов

У Львов могут открыться перспективы в работе, новые неожиданные повороты. Опять же трудно оценить, насколько они благоприятны, потому что очень многое зависит от личного гороскопа человека. Но в любом случае работа – центр вашего внимания. Это также активная неделя в смысле участия в общественных мероприятиях, вечеринках, собраниях. Светское общение будет приятным, и очень высока вероятность, что совмещено с полезным. Вы можете познакомиться с нужными людьми, закрепить отношения и заключить важные для вас договора.

Гороскоп для Дев

У Дев тоже будет возможность блистать на балах. И такими балами могут оказаться не только развлекательные мероприятия, но и образовательные, и рабочие встречи. Ваше структурированное мышление и умение подмечать детали будет замечено руководством. Вы можете продвинуть свои идеи, презентовать продукт, будете убедительными и впечатлите коллег и клиентов. Ближе к концу недели вероятны романтические знакомства.

Гороскоп для Весов

Самое время раздать долги. А еще – привлечь инвестиции, обратиться к спонсорам, в общем – найти ресурсы для реализации своих идей. В работе – усиление активности, много движения, иногда беспорядочного, так что постарайтесь организовать свое время, чтобы не тратить его на решение чужих проблем или переваривание того, кто что о вас сказал. На этой неделе появляется хорошая возможность заняться обучением любимому делу, пусть это будет онлайн мастер-класс или прослушивание аудиокниги – но обязательно уделите время своему развитию. В этом ваш ресурс.

Гороскоп для Скорпионов

Вы можете оказаться в центре внимания своего партнера. Не убегайте от выяснения отношений. Сейчас есть шанс расставить все точки над i. Также активизируются ваши конкуренты и недоброжелатели. Но и с ними вы можете справиться, если открыто обсудите все претензии – как ваши, так и к вам. Это хороший период для того, чтобы навести порядок в доме, избавиться от лишнего и освободить место в шкафах (особенно 10 – 11 мая). Но это также касается отношений с другими людьми. Кто-то токсичный может уйти из вашего окружения – и это точно в плюс.

Гороскоп для Стрельцов

Активизируются партнерские отношения. У вас возможны новые знакомства, увлекательное общение, поездки. Под конец недели вы можете ощутить подъем энтузиазма и оптимзима, может появиться приятное ощущение, что море по колено. Только помните, что это ваше личное ощущение, которое могут не разделять другие люди. И будьте осторожны с обещаниями. Не торопитесь брать на себя новые обязательства, дайте мысли отстояться.

Гороскоп для Козерогов

У вас просто прекрасная неделя для наведения порядков – на рабочем месте, в быту, в собственном кошельке. Планы, планы и еще раз планы – чем тщательней продуманы, тем проще реализуются. В течение недели очень вероятны романтические приключения. И даже если вы со своей половинкой живете уже не первый десяток лет, побалуйте друг друга чем-то необычным. Это хорошее время для того, чтобы оживить отношения и вдохновиться на совместные новые проекты.

Гороскоп для Водолеев

Вам в принципе свойственно делать то, что хочется, а не то, что требуется другим. Но на этой неделе это показано вдвойне. Займитесь тем, что вас вдохновляет, встречайтесь с друзьями, с единомышленниками, с любимыми, примите гостей, позвольте энергии других людей окружить вас. Такое активное общение даст толчок для новых свершений. Даже если вы вместе не изобретете что-то новое, то дадите отдых своей голове, переключитесь и сможете более эффективно действовать. Это сработает даже у интровертов. Просто пусть это не будут каждодневные встречи с разными людьми, пусть это будет одна встреча за неделю, но постарайтесь ее провести.

Гороскоп для Рыб

Для Рыб это новолуние тоже включает темы обучения и любимых занятий. Так же, как и Водолеям, вам показано более активное, чем обычно, общение и выход в свет. Но самое интересное, что к концу недели вы можете ощутить особый прилив творческой энергии и вдохновения. Дело в том, что 14 мая Юпитер – планета большого счастья – входит в ваш знак. Он останется там до конца июля, но момент его перехода вы можете ощутить очень четко. Обратите внимание на то, какая сфера жизни будет наиболее активной 14 – 16 мая, какие идеи приходят к вам, что обсуждается вокруг. Очень вероятно, что именно эти темы и идеи будут важными для вас в течение ближайших трех месяцев.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

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