Республика Кипр отменила карантин для туристов из ряда стран, в том числе и з Украины. Граждане могут не проходить самоизоляцию только в случае, если они вакцинировались и имеют соответствующую справку.

При этом вакцина, которую получил человек, должна быть признана Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА). Также допускается иммунизация препаратом Спутник V.

Кроме того, в Кипр будут пускать только лиц, получивших две дозы вакцины AstraZeneca, Moderna, Pfizer или Спутник V. Если человек вакцинировался Johnson & Johnson, то с этого момента до поездки должно пройти 14 дней.

Болгария открыла границы для украинцев

С 1 мая в Болгарии разрешили въезд иностранным гражданам. Чтобы пересечь границу, туристам необходимо иметь сертификат вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о том, что человек переболел коронавирусом.

Подробнее, какие есть условия въезда в Болгарию, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Cyprus Flight Pass