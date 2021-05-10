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Факты / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Какой праздник 11 мая

11 травня свято

Какой праздник отмечают украинцы 11 мая и кого нужно поздравить с именинами — смотрите на Фактах ICTV.

11 мая — какой сегодня праздник

В понедельник, 11 мая, в народе празднуют Максимов день. В старину, в этот день люди ходили собирать березовый сок, который считался именно тогда целебным.

Также очень часто 11 мая готовили зелье из листьев подорожника, мать-и-мачехи, крапивы. Занимались этим чаще всего знахари, которые запасались лекарствами на ближайшие месяцы, а затем использовали их для лечения больных.

Также в 2021 году на 11 мая приходится Радоница — особый день, в который поминают всех умерших. Ежегодно в этот день верующие сначала идут в церковь, а затем — на кладбище, чтобы помянуть умерших родственников.

Приметы на 11 мая

  • если бабочки попрятались под крышей, то ждите ветра и похолодания;
  • если поздно зацвели одуванчики, лето может быть засушливым;
  • если на востоке на небе нет облаков, лето обещает быть солнечным.
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Что нельзя делать 11 мая

  • желательно не начинать ничего нового;
  • не откладывать дела “на потом”;
  • не стоит спорить без причины.

Именины 11 мая

День ангела 11 мая празднуют Виталий, Кирилл и Максим.

Календарь церковных праздников на июнь

Главным христианским праздником в июне считается День Святой Троицы — Отца, Сына и Святого Духа, который выпадает на 20 число.

Также начинается Петров пост, который продлится 14 дней — с 28 июня по 11 июля. А в нашем церковном календаре на июнь 2021 можно больше узнать о важных датах.

Фото: Depositphotos

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