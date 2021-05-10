Какой праздник отмечают украинцы 11 мая и кого нужно поздравить с именинами — смотрите на Фактах ICTV.

11 мая — какой сегодня праздник

В понедельник, 11 мая, в народе празднуют Максимов день. В старину, в этот день люди ходили собирать березовый сок, который считался именно тогда целебным.

Также очень часто 11 мая готовили зелье из листьев подорожника, мать-и-мачехи, крапивы. Занимались этим чаще всего знахари, которые запасались лекарствами на ближайшие месяцы, а затем использовали их для лечения больных.

Также в 2021 году на 11 мая приходится Радоница — особый день, в который поминают всех умерших. Ежегодно в этот день верующие сначала идут в церковь, а затем — на кладбище, чтобы помянуть умерших родственников.

Приметы на 11 мая

если бабочки попрятались под крышей, то ждите ветра и похолодания;

если поздно зацвели одуванчики, лето может быть засушливым;

если на востоке на небе нет облаков, лето обещает быть солнечным.

Что нельзя делать 11 мая

желательно не начинать ничего нового;

не откладывать дела “на потом”;

не стоит спорить без причины.

Именины 11 мая

День ангела 11 мая празднуют Виталий, Кирилл и Максим.

Календарь церковных праздников на июнь

Главным христианским праздником в июне считается День Святой Троицы — Отца, Сына и Святого Духа, который выпадает на 20 число.

Также начинается Петров пост, который продлится 14 дней — с 28 июня по 11 июля. А в нашем церковном календаре на июнь 2021 можно больше узнать о важных датах.