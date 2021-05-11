Май 2021 года щедр на государственные праздники — Международный день солидарности трудящихся, Пасха и День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Благодаря им у украинцев будет три дополнительных выходных. 1 и 2 мая приходятся на субботу и воскресенье, поэтому понедельник и вторник, 3 и 4 мая, также будут выходными.
9 мая – тоже воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 10 мая.
В последний месяц весны будет немало и других важных дат — как международных, так сугубо украинских.
Полный список праздников на май 2021
- 1 мая — Международный день солидарности трудящихся
- 2 мая — Пасха
- 3 мая — Всемирный день свободы прессы, День кондитера
- 4 мая — Международный день пожарных
- 5 мая — Всемирный день акушерки, Международный день борьбы за права инвалидов
- 6 мая — Международный день без диет
- 7 мая — День радио
- 8 мая — День памяти и примирения в Украине, Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца
- 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне, День матери в Украине (второе воскресенье мая)
- 12 мая — Всемирный день медицинских сестер, Международный день предотвращения синдрома хронической усталости
- 15 мая — День Европы в Украине (третья суббота мая), День науки в Украине, Международный день астрономии, Международный день защиты климата, Международный день семьи
- 16 мая — День памяти жертв политических репрессий, День памяти умерших от СПИДа
- 17 мая — Всемирный день информационного сообщества, Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией, День пульмонолога
- 18 мая — День борьбы за права крымскотатарского народа, День скорби и памяти жертв депортации крымскотатарского народа, Международный день музеев
- 19 мая — День борьбы с гепатитом
- 20 мая — День вышиванки (третий четверг мая), День банковских работников Украины, Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога
- 21 мая — Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, Международный день чая
- 22 мая — Международный день биологического разнообразия
- 23 мая — День морской пехоты Украины
- 24 мая — День славянской письменности и культуры, Европейский День парков
- 25 мая — День пропавших без вести детей, День филолога
- 29 мая — Международный день миротворцев ООН, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины
- 30 мая — Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, День химика
- 31 мая — Всемирный день без табака, Всемирный день блондинок
Церковный календарь на май 2021
Пасха, которая приходится на 2 мая, — главный православный праздник мая. Однако верующие должны обратить внимание еще на две важные даты.
11 мая будет Радоница, а 9 числа — Поминовение усопших воинов, когда надо поминать своих усопших родных и близких.
Полный церковный календарь на май 2021 — на Фактах ICTV.