Космический аппарат NASA возвращается на Землю с образцами астероида Бенну

Аппарат аэрокосмического агентства NASA собрал образцы астероида Бенну. Космический корабль прибудет на Землю в 2023 году.

10 мая космический корабль запустил свои главные двигатели на полную мощность на семь минут. Этот сильный маневр помог отбросить аппарат от астероида со скоростью почти 1 тыс. км в час.

После двойного оборота вокруг Солнца корабль OSIRIS-REx должен достичь Земли примерно 24 сентября 2023 года. По возвращении капсула, содержащая части астероида Бенну, отделится от космического корабля и войдет в атмосферу Земли.

Читайте Вертолет NASA Ingenuity совершил пятый полет на Марсе

После этого капсулу с образцами высадят с парашютом на испытательный и тренировочный полигон в Западной пустыне Юты, где ее уже будут ждать ученые.

Чтобы реализовать многолетний план миссии, инженеры-судоводители выполнили расчеты и написали компьютерный код, чтобы указать космическому кораблю, когда и как ему нужно оттолкнуться от астероида Бенну.

После отбытия с Бенну следующая важная цель команды — благополучная доставка образца на Землю. В это время аэрокосмическое агентство будет планировать все будущие действия аппарата, чтобы космический корабль оставался на курсе на протяжении всего пути.

Миссия NASA

Дата вылета 10 мая была точно рассчитана на основе выравнивания астероида Бенну с Землей. Цель обратного маневра — доставить космический корабль на расстояние примерно 10 тыс. км от Земли в сентябре 2023 года.

Хотя у OSIRIS-REx все еще остается много топлива, команда пытается сохранить как можно больше для потенциального использования — расширенной миссии на другой астероид после возвращения капсулы с образцом на Землю. Этим летом команда изучит возможность такой миссии.

Курс космического корабля будет определяться в основном гравитацией Солнца, но инженерам NASA иногда придется вносить небольшие корректировки в курс из-за сгорания двигателя.

Команда проведет корректировку курса за несколько недель до возвращения на Землю, чтобы точно определить местоположение и угол выброса капсулы с образцами в атмосферу Земли. Слишком низкое погружение может привести к тому, что капсула вылетит из атмосферы.

Если же капсула будет находиться слишком высоко, то она может сгореть из-за трения и тепла атмосферы. Если OSIRIS-REx не сможет освободить капсулу, у команды есть запасной план, чтобы отвести ее от Земли и повторить попытку в 2025 году.

Ученые будут использовать информацию, полученную от исследования астероида Бенну, для того, чтобы лучше понять строение Солнечной системы и условия формирования жизни на Земле.

Источник: NASA