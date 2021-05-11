Погода в мае 2021 года обещает быть достаточно переменчивой. Однако уже со 2 мая синоптики прогнозируют потепление на территории Украины.
В Укргидрометцентре на запрос Фактов ICTV рассказали, что в ближайшие 10 дней погода будет переменчивой.
Потепление на Пасху
Потепления в Украине синоптики ожидают на старте мая. Температура воздуха возрастет до 14-20°, а 2 мая в Украине, кроме крайнего запада, прогнозируется 18-24°.
— Потепление будет 1-2 мая. В эти дни температура практически по всей стране составит 18-24°. Но опять же, это потепление не продлится долго, ведь уже с 3 мая с северо-запада в Украину начнет поступать холодная воздушная масса. В результате — температура снова снизится, — отметили в Укргидрометцентре.
Сначала похолодает в западных областях, а во вторник, 4 мая, температура снизится по всей стране. Ориентировочно похолодание продлится до 5 мая. В это время температура в Украине будет в пределах 6-12°. С четверга, 6 мая, температура снова начнет расти.
Согласно прогнозам, в мае средняя месячная температура в Украине ожидается на уровне 15-18°, в горах – 11-13° тепла, что на 1-1,5° выше средних многолетних значений.
Осадки в мае
— В начале мая погода обещает быть довольно переменчивой. Кратковременные дожди и грозы ожидаются во всех областях Украины. В том числе 2 мая дожди возможны практически по всей стране, за исключением востока и юго-востока. А уже в понедельник, 3 мая, дожди пройдут на Левобережье. В середине следующей недели на севере и в центре Украины погода также обещает быть с дождями из-за циклона, — отметили в Укргидрометцентре.
Погода на Пасху в Украине
Синоптики прогнозируют, что погода на Пасху в Украине будет холодной, несмотря на то, что главный церковный праздник года выпадает на начало мая.
Не стоит ждать теплой погоды и в течение мая.
Подробный прогноз погоды в Украине на Пасху и май читайте на Фактах ICTV.