Радоница или Проводы — это день посвящен для поминовения умерших родных. Он ежегодно отмечается на девятый день после Пасхи.
В 2021 году Радоница выпадает на 11 мая.
В частности, в этот день верующим обязательно нужно посетить церковь, а после — сходить на кладбище, чтобы помянуть умерших родственников и близких.
Радоница знаменует день победы над смертью. В то же время в этот день живые должны не предаваться скорби, а наоборот, радоваться за того, что их близкие достигли вечной жизни.
Что нельзя делать в Радоницу 2021:
- устраивать поминальные обеды на кладбище;
- поминать умерших вином или водкой;
- приносить и оставлять на могилах алкоголь умершим;
- выставлять на окно пищу для умерших;
- стирать, убирать и шить;
- заниматься садом и работать на огороде;
- ругаться, кричать, обманывать и обижать;
- не рекомендуют ходить на кладбище беременным и маленьким детям;
- отказывать в помощи;
- нести что-то в дом с кладбища.
В то же время на Радоницу нужно раздать еду бездомным и беспризорным, чтобы те помянули умерших.
Также в этот день надо принести на могилы умерших живые цветы, помолиться и поставить в храме свечу за упокой.
Поминальные дни 2021
В православном календаре есть несколько дней для поминовения усопших близких и родственников.
Почти все поминальные дни привязаны к главному христианскому празднику — Пасхе, поэтому даты ежегодно меняются.
В частности, в 2021 году Гробки отмечают 11 мая, а поминовения усопших воинов — 9 мая.
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