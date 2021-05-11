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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Радоница 2021: что нельзя делать в поминальный день

Радониця, цвинтар, гробки, проводи, червона гірка

Радоница или Проводы — это день посвящен для поминовения умерших родных. Он ежегодно отмечается на девятый день после Пасхи.

В 2021 году Радоница выпадает на 11 мая.

В частности, в этот день верующим обязательно нужно посетить церковь, а после — сходить на кладбище, чтобы помянуть умерших родственников и близких.

Радоница знаменует день победы над смертью. В то же время в этот день живые должны не предаваться скорби, а наоборот, радоваться за того, что их близкие достигли вечной жизни.

Что нельзя делать в Радоницу 2021:

  • устраивать поминальные обеды на кладбище;
  • поминать умерших вином или водкой;
  • приносить и оставлять на могилах алкоголь умершим;
  • выставлять на окно пищу для умерших;
  • стирать, убирать и шить;
  • заниматься садом и работать на огороде;
  • ругаться, кричать, обманывать и обижать;
  • не рекомендуют ходить на кладбище беременным и маленьким детям;
  • отказывать в помощи;
  • нести что-то в дом с кладбища.
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В то же время на Радоницу нужно раздать еду бездомным и беспризорным, чтобы те помянули умерших.

Также в этот день надо принести на могилы умерших живые цветы, помолиться и поставить в храме свечу за упокой.

Поминальные дни 2021

В православном календаре есть несколько дней для поминовения усопших близких и родственников.

Почти все поминальные дни привязаны к главному христианскому празднику — Пасхе, поэтому даты ежегодно меняются.

В частности, в 2021 году Гробки отмечают 11 мая, а поминовения усопших воинов — 9 мая.

Подробнее о поминальных днях в Украине читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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