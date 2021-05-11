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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Сильный ветер и пожарная опасность: в Украине ухудшится погода

Погода ICTV

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев об ухудшении погодных условий в ряде регионов страны.

В частности 11 мая в южных и восточных областях Украины ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Также в южных, восточных, центральных и западных регионах, а также в Житомирской и Черниговской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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По данным Укргидрометцентра, в этот день также на высокогорье восточной части Закарпатской области и Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в связи с оттепелью.

Погода на 11 мая

По данным синоптиков, погода в Украине 11 мая будет преимущественно солнечной. Также ожидаются дожди в восточных и южных областях.

В Киеве 11 мая синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду. Днем столбики термометров покажут до +21°, а ночью от +4° до +6°. Полный прогноз погоды в Украине на 11 мая читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: ГСЧС

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