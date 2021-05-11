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Как изменить пароль Gmail — пошаговая инструкция в картинках
Факты / Lifestyle
Каріна Зуєва |
Как изменить пароль Gmail — пошаговая инструкция в картинках

Как изменить пароль Gmail — пошаговая инструкция в картинках

Gmail является одной из самых популярных и простых в использовании почтовых служб, которая создана компанией Google.

Очень важно установить надежный пароль, чтобы никто не смог взломать вашу электронную почту и воспользоваться ею.

На случай, если вы хотите поменять комбинацию, которую установили ранее, на новую, Факты ICTV подготовили для вас статью — как изменить пароль Gmail.

Шаг 1. Войдите в аккаунт Gmail

Откройте сайт gmail.com и укажите адрес электронной почты или номер телефона, на который зарегистрирован ваш почтовый ящик. Далее укажите пароль.

  • как изменить пароль Gmail
  • как изменить пароль Gmail
  • как изменить пароль Gmail
  • как изменить пароль Gmail
Как изменить пароль Gmail — пошаговая инструкция в картинках / 2 фотографии

Шаг 2. Откройте настройки

В правом верхнем углу нажмите на значок настройки. После перейдите во все настройки.

как изменить пароль Gmail

Шаг 3. Откройте аккаунт и импорт

Из предложенных действий, которые появились на экране, выберите аккаунт и импорт.

как изменить пароль Gmail

Шаг 4. Нажмите изменить пароль

Откройте пункт изменить пароль. После вам предложат ввести вашу старую комбинацию для того, чтобы убедиться, что это точно вы.

как изменить пароль Gmail

Шаг 5. Укажите новый пароль

Установите надежный пароль и подтвердите его.

как изменить пароль Gmail

Фото: Depositphotos

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