Как изменить пароль Gmail — пошаговая инструкция в картинках

Gmail является одной из самых популярных и простых в использовании почтовых служб, которая создана компанией Google.

Очень важно установить надежный пароль, чтобы никто не смог взломать вашу электронную почту и воспользоваться ею.

На случай, если вы хотите поменять комбинацию, которую установили ранее, на новую, Факты ICTV подготовили для вас статью — как изменить пароль Gmail.