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Как изменить пароль Gmail — пошаговая инструкция в картинках
Gmail является одной из самых популярных и простых в использовании почтовых служб, которая создана компанией Google.
Очень важно установить надежный пароль, чтобы никто не смог взломать вашу электронную почту и воспользоваться ею.
На случай, если вы хотите поменять комбинацию, которую установили ранее, на новую, Факты ICTV подготовили для вас статью — как изменить пароль Gmail.
Шаг 1. Войдите в аккаунт Gmail
Откройте сайт gmail.com и укажите адрес электронной почты или номер телефона, на который зарегистрирован ваш почтовый ящик. Далее укажите пароль.
Как изменить пароль Gmail — пошаговая инструкция в картинках / 2 фотографии
Шаг 2. Откройте настройки
В правом верхнем углу нажмите на значок настройки. После перейдите во все настройки.
Шаг 3. Откройте аккаунт и импорт
Из предложенных действий, которые появились на экране, выберите аккаунт и импорт.
Шаг 4. Нажмите изменить пароль
Откройте пункт изменить пароль. После вам предложат ввести вашу старую комбинацию для того, чтобы убедиться, что это точно вы.
Шаг 5. Укажите новый пароль
Установите надежный пароль и подтвердите его.
Фото: Depositphotos