12 мая — 132 день года. Какие праздники отмечают в этот день, читайте на Фактах ICTV.
12 мая — какой сегодня праздник
В этот день отмечают профессиональный праздник — Международный день медицинской сестры.
Также верующие чествуют Девять мучеников. Согласно преданию, в городе Кизик служили и проповедовали христианство девять праведных мужчин. Они пострадали в III в. до н. е. из-за вероисповедания, язычники после долгих пыток казнили мучеников.
Именины 12 мая
День ангела в этот день празднуют Арсений, Василий, Иван.
Приметы на 12 мая
- Восход солнца яркий и ясный — лето будет теплым.
- Звездное небо ночью 12 мая предвещает богатый урожай.
- Много жуков — жди засухи.
Что нельзя делать 12 мая
- Ругаться и ссориться, а также держать в голове негативные мысли.
- Сновидения, увиденное в ночь на 12 мая, вещее, однако рассказывать о нем никому нельзя.
Календарь праздников на 2021 год
В начале мая верующие уже отметили главный церковный праздник года — Пасху.
Однако впереди их ждет еще ряд важных дат, в частности Троица в июне.
Подробный календарь церковных праздников на 2021 год читайте на Фактах ICTV.