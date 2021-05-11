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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

Международный день медицинской сестры: какой праздник 12 мая

Международный день медицинской сестры: какой праздник 12 мая

12 мая — 132 день года. Какие праздники отмечают в этот день, читайте на Фактах ICTV.

12 мая — какой сегодня праздник

В этот день отмечают профессиональный праздник — Международный день медицинской сестры.

Также верующие чествуют Девять мучеников. Согласно преданию, в городе Кизик служили и проповедовали христианство девять праведных мужчин. Они пострадали в III в. до н. е. из-за вероисповедания, язычники после долгих пыток казнили мучеников.

Именины 12 мая

День ангела в этот день празднуют Арсений, Василий, Иван.

Приметы на 12 мая

  • Восход солнца яркий и ясный — лето будет теплым.
  • Звездное небо ночью 12 мая предвещает богатый урожай.
  • Много жуков — жди засухи.
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Что нельзя делать 12 мая

  • Ругаться и ссориться, а также держать в голове негативные мысли.
  • Сновидения, увиденное в ночь на 12 мая, вещее, однако рассказывать о нем никому нельзя.

Календарь праздников на 2021 год

В начале мая верующие уже отметили главный церковный праздник года — Пасху.

Однако впереди их ждет еще ряд важных дат, в частности Троица в июне.

Подробный календарь церковных праздников на 2021 год читайте на Фактах ICTV.

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