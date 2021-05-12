Четвертая волна Covid-19 в Украине неизбежна — иммунолог

Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, Украине не избежать четвертой волны. Иммунолог Андрей Волянский объяснил, почему.

По его словам, сейчас значительно большее летальных исходов.

– Мы видим, что ситуация в 2021 году не лучше, а хуже, чем в 2020. Мы понимаем, что эта четвертая волна неотвратимо пришла в нашу страну, и вопрос, как сгладить ее воздействие на общество, как уменьшить это количество заболевших и летальных исходов, – заявил он в эфире Украина 24.

Волянский считает, что причина даже не в индийском штамме, а в том, что “Украина еще на прошла те шаги пандемии, которые она должна пройти”.

– Чтобы их облегчить, нужно минимизировать удар на уязвимых, на пожилых и группы риска, – подытожил иммунолог.

Начало четвертой волны коронавируса прогнозировал также президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока.

Главной проблемой он называл низкий уровень иммунизации населения.

По его словам, очередная вспышка возможна после майских праздников. Увеличение количества новых случаев можно ожидать в конце этого лета или в начале осени.